Violences faites aux enfants: Vautrin "favorable" au prolongement de la Ciivise

La ministre de la Santé Catherine Vautrin est "favorable" à la prolongation du mandat de la Commission sur les violences sexuelles faites aux enfants (Ciivise) et "sensible" à une dizaine de ses propositions

Créée en 2021, la Ciivise a traversé une crise de gouvernance fin 2023 qui a retardé le lancement de l'acte II de ses travaux. Ces derniers ont officiellement repris en avril 2024, pour une durée d'un an et six mois.

Dans un rapport remis mardi à la ministre de la Santé, des Solidarités et des Familles, cette instance indépendante a jugé "indispensable" une prolongation de son mandat au-delà de 2025, plaidant pour une nouvelle échéance à septembre 2026.

"La Ciivise a besoin d’être prolongée parce qu’il n’y a toujours pas les fondations d’une véritable politique publique dédiée aux violences faites aux enfants et à l’inceste", a notamment souligné Thierry Baubet, membre du collège directeur de la Ciivise.

Contacté par l'AFP, l'entourage de Catherine Vautrin a indiqué vendredi que la ministre était "favorable à la prolongation de la Ciivise" et qu'elle s'était "montrée sensible à la dizaine de propositions qui dépendent de son champ ministériel."

Dans son rapport, la commission a listé quinze mesures jugées "prioritaires". Parmi ces mesures figurent l'encadrement de la pratique des "examens médicolégaux intrusifs", la "clarification" des obligations de signalement des violences sexuelles par les médecins ou encore le déploiement sur l'ensemble du territoire des unités d’accueil pédiatrique enfance en danger (UAPED).

La Ciivise a également appelé à déclarer imprescriptibles les viols et agressions sexuelles commis contre les enfants et à une mise en oeuvre "effective" de l'éducation à la vie affective et sexuelle dans les établissements scolaires.