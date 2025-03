Voile dans le sport: Retailleau "en désaccord radical" avec Riner

Le ministre de l'Intérieur Bruno Retailleau s'est dit mardi "en désaccord radical" avec le judoka Teddy Riner concernant le port du voile dans les compétitions sportives.

Le quintuple champion olympique a estimé dimanche que la France "perdait son temps" sur ces questions et qu'il fallait mieux "pens[er] égalité" plutôt que "de s'acharner sur une seule et même religion".

"Teddy Riner, il m'a fait vibrer, on aime le sportif" mais "là je suis en désaccord radical avec lui", a réagi Bruno Retailleau sur Europe 1/CNews mardi matin. "Le voile n'est pas le symbole de la liberté, c'est le symbole de la soumission."

"Il n'est pas non plus le marqueur de l'égalité, au contraire, il conteste radicalement l'égalité entre les hommes et les femmes, il est le signe de l'infériorisation du statut de la femme", a-t-il ajouté.

"Évidemment que toutes les femmes qui portent le voile ne sont pas des islamistes", a poursuivi le ministre de l'Intérieur. "Mais vous ne trouverez pas un seul islamiste qui ne souhaite pas que les femmes portent le voile."

Une proposition de loi LR interdisant de porter le voile pendant les compétitions y compris de sport amateur a été votée en février au Sénat.

Le texte, qui doit désormais être examiné à l'Assemblée nationale, a semé la cacophonie au sein du gouvernement, conduisant le Premier ministre François Bayrou à réunir plusieurs ministres mi-mars pour tenter de mettre fin aux dissonances.

"La ligne du gouvernement, c'est l'interdiction du voile dans les manifestations sportives pour préserver comme un sanctuaire le sport", a indiqué mardi Bruno Retailleau.