Vote de confiance: le RN veut une dissolution pour "donner une majorité au pays", affirme Chenu

Le
26 Aoû. 2025 à 08h57 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le député RN du Nord Sébastien Chenu à l'Assemblée nationale, le 29 avril 2025.

Le député RN du Nord Sébastien Chenu à l'Assemblée nationale, le 29 avril 2025.

AFP/Archives
Ludovic MARIN
Partager 2 minutes de lecture

Le vote de confiance convoqué le 8 septembre par François Bayrou sera son "ultime échec", a prédit mardi le vice-président du Rassemblement national Sébastien Chenu, disant espérer une dissolution pour "donner une majorité au pays".

"François Bayrou tente une ultime manoeuvre, il rencontrera un ultime échec", a déclaré sur Cnews et Europe 1 le député du Nord, anticipant déjà l'étape d'après et une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale par Emmanuel Macron.

"S'il est un président responsable, il se tourne vers les Français, il dissout l'Assemblée et il leur dit +donnez une majorité+", a estimé M. Chenu, soulignant que "les Français ont vu ce que ça donnait, un pays sans majorité".

Un argument-clé pour le RN, qui "fera campagne (...) pour gouverner le pays non seulement sur un programme, mais sur l'idée de donner une majorité à ce pays", a assuré le vice-président du parti d'extrême droite.

Discours également relayé par son porte-parole Thomas Ménagé, député du Loiret, qui a expliqué sur RMC que "la seule solution dans la Ve République (...) c'est de demander aux Français de s'exprimer à nouveau pour dégager une majorité claire et que la France ne soit pas à l'arrêt".

Pour autant, M. Chenu a balayé tout risque de crise économique lié à l'instabilité politique: "On nous fait le coup à chaque fois. A chaque élection ou à chaque menace de censure, on nous dit attention, tout va s'arrêter, le pays va s'écrouler (...) La France tiendra. Ce n'est pas parce qu'on va changer de Premier ministre, ou qu'on aura une nouvelle majorité, que la France va s'écrouler".

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Manifestation pour une trêve à Gaza et la libération des otages, près du du kibboutz Amiad, dans le nord d'Israël, le 26 août 2025
International

Israël: manifestations pour un accord à Gaza avant une réunion gouvernementale

La secrétaire d'État chargée de l'IA et du numérique, Clara Chappaz (c,g), assiste à une réunion avec les autorités et les administrations concernées, le 26 août 2025 à Paris, après la mort en direct du streamer Raphaël Graven, dit Jean Pormanove
International

Mort en direct d'un streamer: Chappaz réunit à Bercy les régulateurs et ministères concernés

Boris Vallaud, président du groupe PS et apparentés, à l'Assemblée nationale, à Paris le 25 juin 2025
International

Bayrou "soigne plus sa sortie que le pays", tacle Boris Vallaud

48.85341, 2.34121

À la une

Afrique

"Plus discrète et morcelée": comment la Russie poursuit son offensive en Afrique, deux ans après la mort du patron de Wagner Prigojine

International

Des vagues de 9 mètres et des rafales à 130 km/heure: les images du typhon Kajiki qui a fait au moins 3 morts au Vietnam

International

États-Unis: un juge suspend l'expulsion du Salvadorien Kilmar Abrego Garcia vers l'Ouganda

International

Vote de confiance: le gouvernement se débat, les oppositions déjà tournées vers l'après-Bayrou

International

Liban: Netanyahu prêt à un retrait "progressif" si le Hezbollah est désarmé, le mouvement chiite s'y refuse

International

L'Australie expulse l'ambassadeur d'Iran en raison d'attaques antisémites

International

En Russie, le chercheur français Laurent Vinatier, accusé d’espionnage, comparait à huis clos

International

Gaza: au moins 20 morts dont 5 journalistes dans des frappes israéliennes sur un hôpital de Khan Younès

International

Cisjordanie: des centaines d'oliviers déracinés après "une grave fusillade" contre des colons israéliens

Terriennes

Les "mauvaises filles" s'exposent aux Rencontres photographiques d'Arles