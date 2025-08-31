Vote de confiance: Valls appelle à éviter un "suicide collectif"

Le
31 Aoû. 2025 à 11h59 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, à Paris le 10 juillet 2025

Le ministre des Outre-mer, Manuel Valls, à Paris le 10 juillet 2025

AFP/Archives
STEPHANE DE SAKUTIN
Partager 2 minutes de lecture

Le ministre des Outre-mer Manuel Valls a appelé dimanche les forces politiques à éviter "un suicide collectif" et à "trouver la voie du dialogue et du compromis" en amont du vote de confiance demandé par François Bayrou le 8 septembre.

"Voulons-nous d'un suicide collectif, pas pour le gouvernement, mais pour le pays?", a lancé l'ancien Premier ministre de François Hollande sur France Inter, comparant la situation des forces politiques françaises à un "dilemme du prisonnier".

"Tout le monde veut discuter, tout le monde veut s'en sortir, mais les intérêts de chacun, en l'occurrence de chaque formation politique, vont à l'encontre, vont contre l'idée de trouver un chemin et un accord", a-t-il estimé.

Manuel Valls avait déjà appelé vendredi à un "compromis allant des socialistes jusqu'aux républicains (LR), en passant par le bloc central" pour éviter "une crise de régime", brandissant la menace pour le PS, son ancien parti, d'être "balayé" en cas de dissolution.

Il a, à nouveau, soutenu dimanche que des élections législatives anticipées "amèneraient incontestablement le Rassemblement national à un niveau jamais atteint et peut-être même à la majorité absolue".

"Ça, je ne le veux pas, et donc de toutes mes forces, j'appelle tout le monde à se ressaisir et à trouver la voie du dialogue et du compromis", a-t-il déclaré, ajoutant qu'"il n'y a pas d'autre solution".

Au même moment, le premier secrétaire du Parti socialiste Olivier Faure a souligné sur BFMTV la décision "irrévocable" de son parti de voter contre la confiance au gouvernement, et renouvelé sa demande au président Emmanuel Macron de nommer un Premier ministre de gauche.

International
FRANCE

Dans le même thème - International

Des Pakistanaises évacuées après les crues au Pendjab attendent leur tour pour entrer dans un dispensaire mobile dans un camp de fortune dressé à Chung, le 31 août 2025
International

Sans eau propre ni toilettes, la double peine des déplacées de la mousson pakistanaise

Le pape Léon XIV s’adresse à la foule depuis la fenêtre du palais apostolique donnant sur la place Saint-Pierre lors de sa prière de l’Angélus dominical au Vatican, le 31 août 2025.
International

Le pape appelle à mettre un terme à la "pandémie des armes"

Le site où se déroule la rave party interdite à Fontjoncouse, dans l'Aude, le 30 août 2025
International

La rave party de Fontjoncouse se poursuit, plusieurs gardes à vue

48.85341, 2.34121

À la une

International

Chine : Xi Jinping accueille Vladimir Poutine pour un sommet sur la sécurité

Afrique

CHAN 2025 : le Maroc remporte le championnat pour la troisième fois

Journée internationale des victimes de disparition forcée

Disparitions forcées : un bond de 70% en cinq ans, conflits et actions des États en cause

International

L'armée israélienne déclare Gaza-ville "zone de combat dangereuse"

États-Unis : l’Autorité palestinienne privée de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

États-Unis: des membres de l'Autorité palestinienne privés de visas avant l’Assemblée générale de l’ONU

International

Le procès de l'ex-président brésilien Jair Bolsonaro, entre pression américaine et état de santé inquiétant

Terriennes

"La joie est bien plus choquante que la colère": l'oeuvre haute en couleurs de Niki de Saint Phalle au Musée national des beaux-arts du Québec

Restitution

"On a cicatrisé cette blessure": à Paris, Madagascar reprend possession de trois crânes sakalava dont celui du roi Toera

International

Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand

Afrique

Rwanda, Eswatini, Soudan du Sud... Quelles contreparties pour les pays accueillant des migrants expulsés des États-Unis?