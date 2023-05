A vrai dire : soleil et nuages, responsables du réchauffement climatique ?

Par TV5MONDE SERAPHINE CHARPENTIER

Une vieille thèse ressurgit sur les réseaux sociaux. Elle affirme que le réchauffement climatique serait dû à des causes naturelles et non aux activités humaines. Séraphine Charpentier nous en dit plus.