Washington et Pékin disent travailler à une rencontre Biden-Xi en novembre

Le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi et le secrétaire d'Etat américain Antony Blinken avant leur réunion au département d'Etat à Washington, le 26 octobre 2023

Les Etats-Unis et la Chine sont convenus de travailler à l'organisation d'une rencontre le mois prochain entre leurs deux présidents, après un entretien vendredi à Washington entre Joe Biden et le ministre chinois des Affaires étrangères Wang Yi.

Malgré les tensions bilatérales, le président américain espère rencontrer son homologue chinois Xi Jinping à l'occasion du sommet de l'Apec (Coopération économique pour l'Asie-Pacifique) qui doit se tenir à San Francisco à la mi-novembre.

Le président chinois n'a pas confirmé sa venue.

Lors de son entretien avec Wang Yi, Joe Biden a appelé la Chine à oeuvrer avec les Etats-Unis pour gérer leur relation de "manière responsable" et "relever ensemble les défis mondiaux".

Les deux grandes puissances, qui se livrent une concurrence acharnée, se doivent de "maintenir les lignes de communication ouvertes", a dit M. Biden à son hôte, selon un communiqué de la Maison Blanche.

Wang Yi effectue une rare visite à Washington, poursuivant une intense séquence diplomatique censée aider à apaiser une relation tumultueuse et trouver des terrains d'entente.

Le porte-parole du Conseil de sécurité nationale, John Kirby, n'a donné aucune indication sur le fait de savoir si Pékin avait répondu favorablement à une invitation faite à Xi Jinping à se rendre aux Etats-Unis.

"Nous travaillons ensemble" en vue d'une telle visite à l'occasion du sommet de l'Apec, a cependant assuré un responsable américain sous couvert de l'anonymat.

Rivalité

"Les deux parties ont convenu de travailler ensemble pour parvenir à une rencontre entre les deux chefs d'Etat à San Francisco", a indiqué samedi la diplomatie chinoise dans un compte-rendu de l'entretien entre Wang Yi et le conseiller américain à la sécurité nationale, Jake Sullivan.

L'objectif de la visite de Wang Yi était "d'oeuvrer pour stopper le déclin des relations sino-américaines, les stabiliser et les ramener au plus vite sur la voie d'un développement sain et régulier", a indiqué le ministre chinois des Affaires étrangères à Joe Biden, selon un autre communiqué publié par son ministère.

"Nous devons agir de manière responsable vis-à-vis du monde, de l'histoire et des peuples, et suivre les trois principes de respect mutuel, de coexistence pacifique et de coopération gagnant-gagnant", a-t-il déclaré au président américain.

Le dernier entretien en tête-à-tête entre Joe Biden et Xi Jinping remonte au sommet du G20 à Bali, en novembre 2022.

La méfiance persiste entre Pékin et Washington, qui rivalisent d'influence, notamment en Asie-Pacifique.

Joe Biden dit vouloir livrer à la Chine une compétition tous azimuts "dans le respect des règles internationales".

Les Etats-Unis ont notamment renforcé leurs alliances en Asie, avec l'Inde, le Japon, la Corée du Sud, l'Australie ou encore les îles du Pacifique. Pékin y voit une volonté "d'encerclement" de la Chine -- ce que Washington dément.

"Plus grande menace"

Lors des entretiens avec Wang Yi, les Etats-Unis disent être inquiets des activités chinoises en mer de Chine méridionale, une zone disputée entre plusieurs pays riverains.

Ils ont également incité Pékin, sans succès, à reprendre les contacts directs entre les armées chinoise et américaine. Ceux-ci restent suspendus car la Chine considère que les Etats-Unis manquent de franchise, notamment car ils envoient régulièrement des avions et navires militaires près de ses côtes ou d'îles qu'elle contrôle.

La question de Taïwan, île de 23 millions d'habitants que la Chine considère comme faisant partie de son territoire, reste par ailleurs extrêmement sensible.

La Chine accuse régulièrement les Etats-Unis d'attiser les tensions à ce sujet et d'enfreindre leurs engagements à de ne pas avoir de relations officielles avec les autorités taïwanaises.

"La plus grande menace pour la paix et la stabilité dans le détroit de Taïwan est (le courant militant pour) l'indépendance de Taïwan", a déclaré Wang Yi à Jake Sullivan.

"Le plus grand défi pour les relations sino-américaines, c'est également l'indépendance de Taïwan, à laquelle il faut s'opposer résolument, et cette opposition doit se traduire par des politiques et des actions concrètes" de la part des Etats-Unis, a-t-il souligné.

Selon un haut responsable américain, Washington a également pressé Pékin de jouer un "rôle plus constructif" afin d'éviter une escalade du conflit Israël-Hamas, en jouant notamment de ses relations avec l'Iran pour appeler "au calme".