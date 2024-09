Washington promet "des conséquences" si l'Iran livre des missiles à la Russie

L'Union européenne a assuré lundi que les Occidentaux disposaient d'"informations crédibles" sur des livraisons de missiles balistiques iraniens à la Russie, Washington avertissant que cela représenterait une "escalade spectaculaire" et aurait des "conséquences importantes".

"Si elle était confirmée, cette livraison représenterait une escalade matérielle importante dans le soutien de l'Iran à la guerre d'agression illégale de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré Peter Stano, porte-parole du service diplomatique de l'UE.

"L'Union européenne répondra rapidement et en coordination avec ses partenaires internationaux, y compris en prenant de nouvelles et significatives mesures restrictives à l'encontre de l'Iran", a ajouté ce porte-parole.

Les Etats-Unis sont allés ensuite plus loin que les Européens, menaçant l'Iran de "conséquences importantes".

"Tout transfert de missiles balistiques iraniens à la Russie représenterait une escalade spectaculaire dans le soutien de l'Iran à l'agression de la Russie contre l'Ukraine", a déclaré le porte-parole adjoint du département d'Etat, Vedant Patel.

"Nous avons clairement indiqué que nous étions prêts à imposer des conséquences importantes", a encore affirmé le porte-parole, sans préciser quelles mesures les Etats-Unis ou leurs alliés pourraient prendre contre l'Iran.

Les Etats-Unis et les alliés européens de l'Ukraine ont averti à plusieurs reprises par le passé l'Iran que des livraisons de missiles entraîneraient des conséquences sérieuses, alors que Téhéran est déjà sous le coup de nombreuses sanctions occidentales.

"escalade substantielle"

Pour l'Otan, "tout transfert de missiles balistiques et de technologie associée de l'Iran vers la Russie représenterait une escalade substantielle", a déclaré un porte-parole de l'Alliance atlantique.

Selon le Wall Street Journal, les Etats-Unis ont informé leurs alliés européens de la livraison de missiles à courte portée iraniens à la Russie au moment où celle-ci redouble d'attaques contre les villes et les infrastructures ukrainiennes.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, le 31 juillet 2024 à Moscou POOL/AFP/Archives

Le Kremlin n'a pas démenti que l'Iran lui livrait de tels missiles, relevant que la Russie développait comme elle l'entendait ses relations avec Téhéran notamment dans les domaines "les plus sensibles".

"Ce type d'informations ne sont pas toujours vraies", a dit le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, sans démentir ces accusations.

"L'Iran est un partenaire important, nous développons nos relations économico-commerciales, notre coopération, notre dialogue dans tous les domaines possibles, y compris les plus sensibles et nous continuerons le faire", a-t-il ajouté.

L'Iran dément

Téhéran, de son côté, a assuré ne pas livrer d'armes à Moscou.

"Nous rejetons catégoriquement les affirmations selon lesquelles l'Iran aurait joué un rôle dans l'exportation d'armes vers l'une des parties en conflit", a déclaré lundi le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Nasser Kanani.

Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, le 5 décembre 2022 à Téhéran AFP/Archives

La Russie qui depuis plus de deux ans et demi fait la guerre à l'Ukraine, bombardant ses villes et revendiquant l'annexion d'une large partie de son territoire, a démultiplié sa production militaire et se fournirait aussi auprès de son voisin nord-coréen.

Les Occidentaux arment, eux, l'Ukraine mais lui interdisent d'utiliser les missiles livrés pour frapper le territoire russe, chose que Kiev réclame de longue date, les lanceurs et avions la bombardant étant basés généralement en Russie et non sur le territoire ukrainien.

Nouvelle conquête russe

Washington a souligné mi-août que l'Iran devait s'attendre à d'importantes conséquences s'il décidait de fournir des missiles à la Russie.

Le chef de la diplomatie européenne Josep Borrell a également évoqué de nouvelles sanctions dans le cas de livraisons de missiles à la Russie.

Les Etats-Unis et l'UE ont déjà imposé des sanctions à des fabricants de drones iraniens, dont les produits ont été fournis à la Russie.

Carte des zones contrôlées par les forces ukrainiennes et russes en Ukraine au 8 septembre 2024 à 19h GMT AFP

L'Ukraine, qui fait face à une offensive russe dans l'est du pays, est visé quotidiennement par des drones de type "Shahed", développés par l'Iran.

Les forces de Moscou ne cessent en particulier de grignoter du terrain en direction du noeud ferroviaire et routier de Pokrovsk. L'armée russe a revendiqué lundi la conquête d'un nouveau village dans cette zone, Memryk.

Kiev a lancé une offensive terrestre en territoire russe, dans la région de Koursk, y prenant le contrôle de plus de 1.000 km2, afin de tenter de forcer Moscou a redéployer des troupes combattant dans l'est ukrainien, sans succès jusqu'ici.