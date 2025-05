Xi Jinping attendu à Moscou pour discuter Ukraine et Etats-Unis avec Poutine

Le président chinois Xi Jinping est attendu de mercredi à samedi à Moscou à l'occasion des commémorations de la victoire sur l'Allemagne nazie aux côtés de Vladimir Poutine, avec qui il doit échanger jeudi sur le conflit en Ukraine et les relations avec Washington.

Ce déplacement, qui illustre le partenariat entre la Russie et la Chine face à l'Occident, intervient au moment où les récents efforts en vue d'une fin des hostilités en Ukraine semblent dans l'impasse, et en pleine confrontation commerciale entre Pékin et Washington.

Le maître du Kremlin a refusé une trêve de 30 jours proposée par Kiev, annonçant à la place un cessez-le-feu unilatéral entre jeudi et samedi, qui a lui été rejeté par l'Ukraine.

Le président russe Vladimir Poutine en visioconférence avec son homologue chinois Xi Jinping le 21 janvier 2025 POOL/AFP/Archives

Lors de la rencontre entre MM. Xi et Poutine jeudi, "les questions les plus importantes vont être discutées (...) : le dossier ukrainien et les relations russo-américaines", a indiqué à la presse le conseiller diplomatique du Kremlin, Iouri Ouchakov.

MM. Poutine et Xi adopteront deux déclarations communes, l'une sur leurs relations bilatérales et l'autre sur la "stabilité stratégique mondiale", avant une prise de parole devant la presse.

Xi Jinping assistera ensuite vendredi à la grande parade militaire sur la place Rouge à l'occasion des 80 ans de la victoire sur l'Allemagne nazie. Des soldats chinois défileront à cette occasion, malgré les avertissements de l'Ukraine qui a dit voir toute participation étrangère comme "un soutien à l'Etat agresseur" russe.

Opposition à l'Occident

La Russie et la Chine ont encore accéléré leur rapprochement depuis le début de l'offensive russe en Ukraine en 2022.

Dans un documentaire sur les 25 ans de son arrivée au pouvoir diffusé dimanche, Vladimir Poutine était notamment revenu sur le caractère "stratégique" du partenariat avec Pékin.

Le drapeau national russe (g) flotte à côté du drapeau chinois près d'un portrait du défunt dirigeant communiste Mao Tsé-toung devant la porte de Tiananmen, lors de la visite d'Etat du président russe Vladimir Poutine à Pékin, le 16 mai 2024 AFP/Archives

"Nos intérêts nationaux coïncident", a-t-il souligné.

Dans des commentaires diffusés à la télévision chinoise, un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères a relevé de son côté que Xi Jinping et Vladimir Poutine se rencontreront jeudi alors que "l'ordre international connaît actuellement de profonds ajustements".

Selon lui, la position commune de Moscou et de Pékin consiste à s'opposer "à l'unilatéralisme et aux actes d'intimidation" et à "promouvoir conjointement un monde multipolaire égal" et "une mondialisation économique inclusive".

Des propos qui soulignent les liens entre les deux pays face aux Occidentaux et à la guerre commerciale lancée par l'administration américaine de Donald Trump, notamment à l'encontre de la Chine.

Lors de la Deuxième Guerre mondiale, Pékin et Moscou ont fait "de gigantesques sacrifices" pour vaincre les puissances de l'Axe, a encore souligné le porte-parole chinois.

La victoire de 1945 est au coeur du récit patriotique du Kremlin, qui dresse souvent des parallèles avec l'offensive russe actuelle en Ukraine, pays que Vladimir Poutine assure vouloir "dénazifier".

"Facilitateur" du conflit

A l'occasion des commémorations de la victoire de 1945, Vladimir Poutine a ordonné une trêve en Ukraine du 8 au 10 mai, une décision perçue à Kiev comme visant à éviter de potentielles attaques ukrainiennes pouvant perturber les cérémonies.

Des chars russes circulent dans le centre de Moscou lors d'une répétition pour le défilé marquant les commémorations de la victoire de 1945 sur l'Allemagne nazie, le 3 mai 2025 AFP/Archives

Ce cessez-le-feu a été rejeté par Volodymyr Zelensky, qui l'a qualifié de "tentative de manipulation" et a averti que Moscou avait "raison de s'inquiéter" pour la sécurité de sa parade, à laquelle sont attendus les dirigeants d'une trentaine de pays.

La Chine se présente comme une partie neutre et un médiateur potentiel du conflit en Ukraine, mais elle reste un allié diplomatique et économique clé de la Russie, au point que les Occidentaux l'ont qualifiée de "facilitateur décisif" de l'assaut russe - que Pékin n'a jamais condamné.

Les autorités chinoises sont notamment accusées d'aider Moscou à contourner les sanctions occidentales, en lui permettant d'acquérir les composants technologiques nécessaires à sa production d'armements pour son offensive.

Le président ukrainien a également accusé en avril la Chine de "fournir des armes" à la Russie et de l'aider à en produire, des allégations fermement démenties par Pékin.

M. Zelensky avait aussi reproché à la Chine d'être "impliquée" dans le conflit en Ukraine, "plusieurs centaines" de citoyens chinois combattant dans les rangs de l'armée russe, selon lui.

Face aux sanctions internationales, la Russie a redirigé depuis 2022 ses exportations d'hydrocarbures et de matières premières vers l'Asie, en particulier vers le marché chinois.