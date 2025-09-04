Xi Jinping s'est entretenu avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un

Le président chinois Xi Jinping (g) et le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, le 3 septembre 2025 à Pékin

Le président chinois Xi Jinping a rencontré jeudi à Pékin le dirigeant nord-coréen Kim Jong Un, a indiqué l'agence de presse officielle Chine nouvelle, sans fournir dans l'immédiat de détails sur le contenu des discussions.

Les deux hommes avaient déjà assisté ensemble mercredi dans la capitale chinoise, en compagnie d'autres dirigeants étrangers dont le président russe Vladimir Poutine, à un grand défilé militaire pour commémorer la fin de la Seconde Guerre mondiale.

Kim Jong Un est arrivé mardi à Pékin et effectue actuellement une rare visite hors de son pays. Il s'agit de son premier déplacement en Chine depuis 2019.

Malgré des périodes de tensions dues à l'agacement de Pékin devant les retombées de la course de Pyongyang à l'armement nucléaire et balistique, les deux pays asiatiques entretiennent d'étroites relations dont les racines plongent dans les champs de bataille de la Guerre de Corée (1950-1953).

La Chine apporte son soutien diplomatique, politique et économique à la Corée du Nord, soumise à de lourdes sanctions internationales.

Un porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Guo Jiakun, avait indiqué plus tôt jeudi que Xi Jinping et Kim Jong Un allaient se rencontrer pour un échange de vue "approfondi" sur les relations bilatérales.

Fichier vidéo "La Chine est prête à travailler avec la partie nord-coréenne pour renforcer la communication stratégique, resserrer les échanges et la coopération, approfondir l'échange d'expériences en matière de gouvernance et d'administration", avait ajouté M. Guo lors d'un point presse régulier.

Kim Jong Un s'était déjà entretenu mercredi avec Vladimir Poutine, qui l'a remercié pour l'envoi de troupes nord-coréennes face aux soldats ukrainiens.

"Les relations entre nos pays sont devenues particulièrement amicales, basées sur la confiance entre alliés", avait affirmé à cette occasion le président russe.

"Irresponsables"

La rencontre entre les dirigeants chinois, russe et nord-coréen durant le défilé militaire de mercredi a piqué au vif le président américain Donald Trump.

Le président américain Donald Trump dans le Bureau ovale de la Maison Blanche, le 3 septembre 2025 à Washington AFP

"Veuillez transmettre mes salutations les plus chaleureuses à Vladimir Poutine et Kim Jong Un pendant que vous conspirez contre les Etats-Unis d'Amérique", a-t-il écrit sur son réseau Truth Social à l'adresse de Xi Jinping.

Guo Jiakun a rejeté jeudi ces propos. "La Chine développe ses relations diplomatiques avec tous les pays, sans jamais cibler un tiers", a-t-il réagi.

Le porte-parole de la diplomatie chinoise a aussi qualifié d'"irresponsables" les propos de la cheffe de la diplomatie européenne, Kaja Kallas, qui avait décrit cette rencontre entre les trois dirigeants comme un "défi direct au système international basé sur des règles".

"Les propos des responsables européens sont empreints de partis pris idéologiques, manquent des connaissances historiques fondamentales et attisent ouvertement la confrontation", a réagi M. Guo.

Ces déclarations constituent "non seulement un manque de respect envers l'histoire de la Seconde Guerre mondiale, mais portent aussi atteinte aux intérêts européens", a-t-il ajouté.