XV de France: les soldats Baille et Jelonch sauvés pour la Coupe du monde

Sauvés de justesse: le troisième ligne Anthony Jelonch et le pilier Cyril Baille, tous deux blessés mais hommes de base sous la direction de Fabien Galthié, ont finalement été retenus lundi pour disputer la Coupe du monde (8 septembre-28 octobre) avec le XV de France.

Ils figurent tous deux dans la liste des 33 joueurs convoqués pour le Mondial, au contraire de l'arrière de La Rochelle Brice Dulin (33 ans, 37 sélections) ou du demi de mêlée de Toulon Baptiste Serin (29 ans, 44 sél.).

Combinaison de photos d'archives des Bleus créee le 21 août 2023 sur la base de la sélection pour la Coupe du monde des 33 joueurs annoncée par le sélectionneur de l'équipe de France Fabien Galthié le 21 août 2023 à Boulogne-Billancourt près de Paris AFP/Archives

"On est dans la continuité de nos travaux, de notre vision. On est cohérents. Bien sûr, il y a des absences, je pense à Romain Ntamack (blessé à un genou), mais dans l'ensemble, le staff est satisfait de cette sélection de 33 joueurs. Ce sont nos 33 pépites", a indiqué le sélectionneur Fabien Galthié sur TF1.

A domicile, les Bleus espèrent décrocher enfin la Coupe du monde, après trois échecs en finale en 1987, 1999 et 2011.

Victime d'une rupture du ligament croisé antérieur du genou gauche en février, opéré en mars, le Toulousain Jelonch (27 ans, 25 sél.) a donc remporté sa course contre-la-montre.

Les 33 joueurs français convoqués pour la Coupe du monde de rugby en France AFP

Comme son partenaire en club Baille (29 ans, 44 sél.), touché au mollet droit lors du deuxième match de préparation, mi-août, et qui doit être absent cinq à six semaines.

"Ce sont des joueurs de rugby de niveau international: ils ont participé à notre histoire depuis quatre ans et ils ont été brillants", a encore expliqué Galthié.

Les paris Baille et Jelonch

"On est à environ deux semaines du match d'ouverture puis on a environ un mois de phase qualificative. On pense que les délais jugés pour les retours de ces joueurs sont cohérents. Cyril Baille et Anthony Jelonch ne seront pas disponibles pour le premier match, potentiellement pour le second, peut-être pour le troisième et sûrement pour le quatrième", a-t-il ajouté.

Le pilier gauche Cyril Baille lors d'un entraînement avec l'équipe de France, le 11 juillet 2023 à Monaco AFP/Archives

Car c'est un terrible quart de finale qui attend les Bleus plus d'un mois après le match d'ouverture au sommet face aux All Blacks: ils devraient retrouver les champions du monde sud-africains ou les N.1 mondiaux irlandais, voire les surprenants écossais, l'équipe qui a le plus battu le XV de France de Galthié.

En attendant, hormis les demi-surprises que sont l'ailier de Bordeaux-Bègles Louis Bielle-Biarrey (20 ans, 3 sél.) et le troisième ligne de La Rochelle Paul Boudehent (23 ans, 2 sél.), tous deux particulièrement convaincants depuis le début de la préparation à Monaco, il n'y a pas de grosse surprise dans cette liste des 33.

Le troisième ligne français Anthony Jelonch, lors d'un entraînement à Capbreton, le 15 août 2023 AFP

Tous les cadres sont là: du capitaine Antoine Dupont (26 ans, 48 sél.) à l'arrière Thomas Ramos (28 ans, 26 sél.), en passant par le centre Gaël Fickou (29 ans, 80 sél.), le troisième ligne Grégory Alldritt (26 ans, 41 sél.) ou l'ailier Damian Penaud (26 ans, 43 sél.). Les polyvalents Thibaud Flament (26 ans, 17 sél.), Sekou Macalou (28 ans, 16 sél.), les indispensables Julien Marchand (28 ans, 30 sél.) et François Cros (29 ans, 21 sél.) ou l'ailier gratteur Gabin Villière (27 ans, 13 sél.) et le flanker Charles Ollivon (30 ans, 34 sél.) aussi.

Jaminet, plutôt que Dulin

Seul manque à l'appel le joyau de Toulouse Romain Ntamack (24 ans, 37 sél.), forfait pour l'ensemble de la compétition après avoir subi une rupture du ligament croisé du genou gauche.

L'arrière français Melvyn Jaminet face aux Fidji, le 19 août 2023 à Nantes AFP/Archives

Enfin, l'arrière Melvyn Jaminet, auteur d'un gros match contre les Fidji (34-17), a doublé Dulin dans la dernière droite.

"Brice Dulin a un profil pied gauche, avec beaucoup d'expérience, il a réussi une très belle saison. Melvyn Jaminet est un autre profil: c'est un joueur et un buteur avec sans doute le jeu au pied le plus long du circuit international et peut-être le plus précis. Il faut aussi regarder la complémentarité avec Thomas Ramos, un arrière qui peut jouer N.10 aussi", a justifié Galthié.

A noter également le retour d'Arthur Vincent (23 ans, 16 sél.). Capitaine des U20 champions du monde en 2018 et en 2019, le centre s'était installé dans la peau d'un habitué depuis le début de l'ère Galthié. Mais le joueur du MHR sort de deux saisons compliquées, minées par une rechute de sa blessure au genou gauche.

Il ne compte qu'une dizaine de matches, club et sélection confondus, depuis la finale de Challenge Cup... le 21 mai 2021. Mais cela ne l'a pas empêché d'être de retour en temps et en heures. Pari réussi.