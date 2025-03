Yémen: les Houthis appellent à manifester après des frappes américaines meurtrières

Les rebelles houthis du Yémen, soutenus par l'Iran, ont appelé à d'immenses manifestations lundi pour protester contre des frappes américaines qui ont fait des dizaines de morts ce weekend.

Le président américain, Donald Trump, avait promis samedi "l'enfer" aux "terroristes houthis" et sommé Téhéran de cesser de soutenir ces rebelles.

Les Houthis ont mené des attaques contre des navires liés à Israël, mais aussi contre des navires américains et britanniques, au large du Yémen depuis le début de la guerre à Gaza le 7 octobre 2023, disant agir ainsi en solidarité avec les Palestiniens.

Samedi, des frappes américaines ont visé notamment Sanaa, la capitale du Yémen contrôlée par les rebelles, ainsi que d'autres régions du pays, faisant 53 morts parmi lesquels cinq enfants, et 98 blessés, selon les rebelles.

En riposte, les Houthis ont dit dimanche avoir mené "une opération militaire (...) visant le porte-avions américain USS Harry Truman et les navires de guerre qui l'accompagnent dans le nord de la mer Rouge", affirmant avoir tiré 18 missiles et un drone.

Lundi matin, ils ont revendiqué une "seconde" attaque contre ce porte-avion dans le nord de la mer Rouge, "avec de nombreux missiles balistiques et de croisière ainsi qu'avec des drones, dans un engagement qui a duré plusieurs heures".

Les Etats-Unis n'ont pas confirmé ces attaques.

L'Iran a condamné les frappes "barbares" des Etats-Unis et rejeté les menaces du président américain.

"Causes complexes"

Le Commandement militaire américain pour le Moyen-Orient (Centcom) a indiqué dans la nuit que ses forces "continuaient les opérations" contre les Houthis, sans autre précision.

D'après des médias houthis, Washington a pris pour cible dans la nuit de dimanche à lundi, une usine d'égrainage de coton dans la région d'Hodeida (ouest) et le poste de pilotage du "Galaxy Leader", un navire capturé il y a plus d'un an par les rebelles.

Avant leur attaque contre le porte-avions américain ce weekend, les Houthis n'avaient plus revendiqué d'attaques depuis le 19 janvier sur des navires au large du Yémen, jour où a débuté un cessez-le-feu dans la bande de Gaza.

Cependant, ils avaient récemment menacé de reprendre leurs attaques en raison du blocage par Israël de l'aide humanitaire destinée à la bande de Gaza.

Fichier vidéo Face à l'escalade, l'ONU a demandé aux Etats-Unis et aux Houthis "l'arrêt de toute activité militaire", la Chine appelant pour sa part au "dialogue" et à une désescalade affirmant que "la situation en mer Rouge et la question yéménite ont des causes complexes et doivent être résolues de manière appropriée par le dialogue".

Le porte-parole du ministère allemand des Affaires étrangères, Sebastian Fischer, a lui indiqué lundi que toutes les réactions aux attaques des Houthis devaient se faire "en accord avec le droit international".

Une image diffusée par l'armée américaine montre le lancement de frappes contre les rebelles houthis au Yémen, le 15 mars 2025 US Central Command (CENTCOM)/AFP

Les frappes américaines ont coûté la vie à "plusieurs dirigeants houthis clés", a affirmé dimanche le conseiller américain à la sécurité nationale, Mike Waltz.

Selon le ministère de la Santé des Houthis, les frappes américaines qui ont touché samedi la capitale Sanaa, le gouvernorat de Saada, dans le nord du Yémen, et la ville de Radaa, dans le centre, ont fait 53 morts et 98 blessés.

Lundi, la place Sabine à Sanaa, lieu de grandes manifestations depuis le début de la guerre entre Israël et le Hamas à Gaza, semble prête pour un nouveau rassemblement monstre, après que le chef des rebelles, Abdel Malek al-Houthi, a appelé les Yéménites à se rassembler "par millions" pour protester contre les frappes américaines.

Mise en garde

Le secrétaire d'Etat américain, Marco Rubio, a mis en garde dimanche contre la poursuite des attaques houthies contre les navires américains en mer Rouge, soulignant qu'elle ne serait pas tolérée, lors d'une conversation téléphonique avec son homologue russe, Sergueï Lavrov.

M. Lavrov, dont le pays est proche de l'Iran, a répondu que toutes les parties devraient s'abstenir de recourir à la force au Yémen.

Les attaques houthies au large du Yémen ont perturbé le trafic en mer Rouge et dans le golfe d'Aden, une zone maritime essentielle pour le commerce mondial, poussant les Etats-Unis à mettre en place une coalition navale multinationale et à frapper des cibles rebelles au Yémen, parfois avec l'aide du Royaume-Uni.

Un Yéménite empile à l'arrière d'une moto des colis d'aide humanitaire fournis par des organisations caritatives koweïtiennes aux déplacés par la guerre au Yémen, dans la région de Hays dans la province occidentale de Hodeida, le 9 mars 2025 AFP

Pays pauvre de la péninsule arabique, le Yémen est en proie depuis 2014 à une guerre civile opposant les Houthis au gouvernement soutenu par l'Arabie saoudite. La guerre a fait des centaines de milliers de morts et plongé ce pays de 38 millions d'habitants dans l'une des pires crises humanitaires, selon l'ONU.