Yvelines: un agent pénitentiaire se suicide à la prison de Poissy

Le
14 Aoû. 2025 à 16h05 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Un agent pénitentiaire s'est suicidé à la maison centrale de Poissy, dans les Yvelines, et une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de son geste

AFP/Archives
Dominique FAGET
Un agent pénitentiaire s'est suicidé jeudi à la maison centrale de Poissy (Yvelines) et une enquête a été ouverte pour déterminer les raisons de son geste, a indiqué le parquet de Versailles, sollicité par l'AFP.

"Un agent pénitentiaire du service en charge des extractions judiciaires s'est donné la mort ce matin sur son lieu de travail", indique le ministère public, confirmant une information d'une source proche du dossier.

Le garde des Sceaux Gérald Darmanin et le directeur de l'administration pénitentiaire (AP) Sébastien Cauwel "adressent leurs plus sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à l'ensemble de ses collègues", a réagi l'AP.

"Ils leur témoignent tout leur soutien et partagent leur douleur dans cette épreuve. Une cellule psychologique est mise à disposition des personnels de l'établissement afin de les accompagner dans ce moment particulièrement éprouvant", ajoute la même source.

Sur le site du syndicat UFAP-UNSA Justice, un hommage est rendu à "un adhérent fidèle" mais aussi à "un homme au grand coeur".

L'homme était âgé de 40 ans et avait atteint le grade de brigadier-chef, selon le syndicat, pour qui "il laisse derrière lui l'image d'un professionnel exemplaire, reconnu et apprécié par toutes celles et tous ceux qui ont eu la chance de croiser sa route".

