Zelensky affiche sa fermeté après l'annonce du sommet Trump-Poutine

Le
09 Aoû. 2025 à 08h57 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Combo des photos de Volodymir Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine

UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP/Archives
Handout, Sarah Meyssonnier, Ilya PITALEV
Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réagi samedi avec fermeté à l'annonce d'un sommet Trump-Poutine le 15 août : le règlement du conflit doit être décidé avec l'Ukraine, qui refusera de céder sa "terre aux occupants".

"Toute décision qui serait prise contre nous, toute décision qui serait prise sans l'Ukraine, serait une décision contre la paix", a-t-il prévenu sur les réseaux sociaux.

"Les Ukrainiens n'abandonneront pas leur terre aux occupants", a-t-il ajouté, après que le président américain Donald Trump a annoncé qu'il rencontrera son homologue russe Vladimir Poutine en Alaska le 15 août, pour tenter de trouver un règlement à la guerre en Ukraine déclenchée par la Russie.

Plutôt qu'en terrain neutre, le tête-à-tête aura lieu dans le vaste et sauvage Etat de l'Alaska, dans l'extrême nord-ouest du continent américain, près de la Russie, un territoire que cette dernière avait cédé à l'Amérique à la fin du XIXe siècle.

Cette rencontre très attendue se déroulera sans Volodymyr Zelensky, qui ne cesse pourtant d'exiger d'avoir voix au chapitre.

Volodymyr Zelensky le 10 juillet 2025 à Rome

AFP
Andreas SOLARO

Un règlement de la guerre comprendra, selon le président américain, des concessions territoriales.

Interrogé à ce sujet vendredi, un peu plus tôt que l'annonce du sommet, M. Trump a déclaré qu'"il y aurait des échanges de territoires au bénéfice de chacun", sans donner plus de détails.

"On parle d'un territoire sur lequel les combats font rage depuis plus de trois ans et demi (...) c'est compliqué", a-t-il ajouté à la Maison Blanche, aux côtés des dirigeants azerbaïdjanais et arménien qui venaient de signer un accord de paix.

Exigences inacceptables

Donald Trump, qui a promis à maintes reprises de mettre fin au conflit en Ukraine, a plusieurs fois parlé au téléphone avec son homologue russe ces derniers mois, mais ne l'a pas encore revu en personne depuis son retour à la Maison Blanche le 20 janvier.

Le tête-à-tête annoncé sera le premier entre les deux dirigeants depuis juin 2019 au Japon, un an après un sommet à Helsinki où M. Trump avait eu un ton résolument conciliant avec le dirigeant du Kremlin.

M. Poutine n'a lui plus foulé le sol américain depuis 2015, sous la présidence de Barack Obama.

Des barbelés dans un champ dans la région de Dnipropetrovsk, le 9 juillet 2025, en Ukraine

AFP
Roman PILIPEY

A ce stade, Moscou réclame que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'Otan.

Des exigences inacceptables pour Kiev, qui veut le retrait des troupes russes de son territoire et des garanties de sécurité occidentales, dont la poursuite des livraisons d'armes et le déploiement d'un contingent européen, ce à quoi s'oppose la Russie.

Le président américain avait lancé un ultimatum à la Russie la semaine dernière, qui a expiré vendredi, pour faire avancer les négociations avec Kiev, sous peine de nouvelles sanctions américaines.

L'invasion russe de l'Ukraine, déclenchée en février 2022, a fait a minima des dizaines de milliers de morts parmi les populations des deux pays et causé d'immenses destructions.

Après plus de trois ans de combats, les positions ukrainienne et russe sont toujours irréconciliables. La Russie est accusée de bloquer les pourparlers en maintenant des demandes maximalistes, à un moment où ses forces ont l'avantage sur le front et continuent d'y gagner du terrain.

International
UKRAINE

