Zelensky appelle à contrer toute "tromperie" russe

Le
13 Aoû. 2025 à 08h18 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Photographie fournie par le service de presse de la présidence ukrainienne le 4 août 2025, montrant le président Volodymyr Zelensky dans la région de Kharkiv

UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP/Archives
Handout
2 minutes de lecture

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a appelé mercredi ses alliés à faire pression sur Moscou et à contrer toute "tromperie" russe, avant une réunion avec les dirigeants européens et Donald Trump.

"Il faut mettre la pression sur la Russie pour obtenir une paix équitable. Nous devons utiliser l'expérience de l'Ukraine et de nos partenaires afin d'empêcher toute tromperie de la part de la Russie", a-t-il déclaré dans un message sur Telegram.

"Il n'y a actuellement aucun signe indiquant que les Russes se préparent à mettre fin à la guerre", a-t-il ajouté.

M. Zelensky doit se rendre à Berlin mercredi pour cette réunion sur la paix en Ukraine, à l'initiative de l'Allemagne et de la France, avant le sommet de vendredi entre le président américain et son homologue russe Vladimir Poutine.

La réunion se tient alors que la Russie a opéré mardi une avancée militaire rapide dans l'est ukrainien, menaçant des villes stratégiques comme Pokrovsk et Dobropillia.

Cette situation sur le front "n'a pas influencé" les préparatifs de la réunion à Berlin, a assuré à l'AFP un membre de la délégation ukrainienne.

"Ce n'est pas la première fois qu'ils (les Russes, nldr) utilisent cette tactique d'infiltration, mais l'essentiel est de les tuer", a expliqué cette source sous couvert d'anonymat, assurant que l'Ukraine a envoyé des "forces supplémentaires" qui opèrent dans la zone.

L'Ukraine craint que la rencontre entre Donald Trump et Vladimir Poutine vendredi, prévue pour l'heure sans la participation de leur homologue ukrainien Volodymyr Zelensky, n'aboutisse à un accord qui la forcerait à céder des parties de son territoire à la Russie.

