Zelensky à Londres, à la veille du sommet Trump-Poutine en Alaska

Par Aurélia END et Robin LEGRAND, avec Pierrick YVON à Berlin et Barbara WOJAZER à Kramatorsk

A la veille d'un sommet jugé décisif en Alaska entre Donald Trump et son homologue russe Vladimir Poutine, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit être reçu jeudi matin à Londres par le Premier ministre britannique, Keir Starmer.

M. Zelensky et ses alliés européens ont accentué la pression diplomatique pour mettre fin à la guerre en Ukraine, chaque camp cherchant à affirmer sa position avant la rencontre d'Anchorage.

Pression sur le terrain également : répondant à une forte poussée militaire russe ces derniers jours, l'Ukraine a tiré des dizaines de drones dans la nuit de mercredi à jeudi près de 500 km à l'intérieur du territoire russe, incendiant une raffinerie et faisant trois blessés près de Volgograd (sud), selon des responsables russes.

Donald Trump, qui doit s'exprimer jeudi dans le Bureau ovale sur un sujet non précisé par la Maison Blanche, a dit vouloir "tâter le terrain" en Alaska avec Vladimir Poutine. Il a jugé mercredi que deux issues étaient possibles.

Si l'entretien se passe bien, il débouchera "presque immédiatement" sur une rencontre à trois entre le président russe, Volodymyr Zelensky et lui-même, pour mettre un terme à la guerre déclenchée en février 2022 par l'invasion russe.

Mais si sa première réunion en personne avec le maître du Kremlin depuis 2019 tourne mal, Donald Trump a assuré qu'il n'y aurait pas de "seconde rencontre" pour mettre fin au plus sanglant conflit en Europe depuis la Seconde guerre mondiale.

Combo des photos de Volodymir Zelensky, Donald Trump et Vladimir Poutine UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE/AFP/Archives

Piqué à vif par des commentaires de presse présentant la tenue du sommet comme une victoire diplomatique pour Vladimir Poutine, le président américain a assuré que la Russie ferait face à des "conséquences très graves" si elle n'acceptait pas de mettre fin à la guerre, sans toutefois préciser cette menace.

Mercredi, dans le centre d'Anchorage, pas de rues bouclées, de quartiers barricadés, ni même de présence policière visible.

Rien ne laisse deviner, à première vue, que se prépare un sommet de la plus haute importance.

Mais à l'aéroport, les journalistes encombrés de caméras se mêlent aux touristes chargés de cannes à pêche. Les hôtels affichent complets, les loueurs de voiture sont dévalisés.

MM. Trump et Poutine se rencontreront sur la base militaire d'Elmendorf-Richardson, dont l'importance stratégique a culminé pendant la Guerre froide.

"Très bon appel"

Jusqu'au bout, chaque partie s'est efforcée de consolider sa position: sur le front pour les Russes, par la voie diplomatique pour Kiev et les Européens.

Donald Trump a assuré avoir eu un "très bon appel" mercredi avec le président ukrainien et des dirigeants des pays européens, de l'UE et de l'Otan.

"Nous espérons que le thème central de la réunion" vendredi sera "un cessez-le-feu immédiat", a déclaré M. Zelensky. Keir Starmer, a pour sa part évoqué une chance "réelle" de cessez-le-feu.

Une femme marche à Bilozerske, près de bâtiment bombardés par la Russie, le 12 août 2025 AFP

Vladimir Poutine se rend en Alaska au moment où les forces russes ont gagné beaucoup de terrain en territoire ukrainien.

Les troupes russes ont dit avoir conquis plus de 110 km2 supplémentaires au 12 août par rapport à la veille, ce qui n'était plus arrivé depuis fin mai 2024.

L'Ukraine a ordonné mercredi l'évacuation de familles dans une dizaine de localités dans l'est du pays.

Fichier vidéo La Russie réclame que l'Ukraine lui cède quatre régions partiellement occupées (Donetsk, Lougansk, Zaporijjia et Kherson), en plus de la Crimée annexée en 2014, et qu'elle renonce aux livraisons d'armes occidentales et à toute adhésion à l'Otan.

Pour Kiev, ces exigences sont inacceptables.