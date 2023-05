Zelensky réclame la création d'un tribunal spécial pour le crime d'agression

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky a réclamé jeudi depuis La Haye la création d'un tribunal international spécial pour le crime d'agression, appelant à une "justice à grande échelle" et non pas à une "impunité hybride".

"Il devrait y avoir une responsabilité" pour ce crime d'agression, le "début du mal", a déclaré M. Zelensky lors d'un discours devant des diplomates et d'autres responsables à La Haye, en allusion à l'invasion de son pays par la Russie.

"Cela ne peut être appliqué que par le tribunal", a ajouté le président ukrainien.

Mais l'Ukraine "n'acceptera ni une paix hybride ni un tribunal hybride", envisagé par d'autres alliés de l'Ukraine, a-t-il toutefois souligné.

Les Etats-Unis se sont notamment déclarés en mars favorables à la création d'un tribunal spécial pour juger "l'agression" russe en Ukraine, avec des fonds et du personnel international mais "enraciné dans le système judiciaire ukrainien".

M. Zelensky s'est par ailleurs dit convaincu que Vladimir Poutine sera "condamné" à La Haye, ville où siègent de nombreux tribunaux internationaux, dont la Cour pénale internationale (CPI). "Nous verrons cela se produire lorsque nous gagnerons, et nous gagnerons", a-t-il assuré.

M. Zelensky avait auparavant rencontré des responsables de la CPI, créée en 2002 pour juger les pires atrocités commises dans le monde.

La juridiction a émis en mars un mandat d'arrêt contre le président russe Vladimir Poutine pour le crime de guerre de "déportation illégale" d'enfants ukrainiens dans le cadre du conflit.

Mais la cour n'a pas le pouvoir de juger des crimes d'agression contre la Russie qui n'est pas signataire du Statut de Rome.

"Réaliste"

Le président ukrainien à la sortie de la Cour pénale internationale (CPI), le 4 mai 2023 à La Haye, aux Pays-Bas ANP/AFP

M. Zelensky, qui s'est également rendu mercredi à Helsinki, a assuré vouloir résoudre - grâce à ces visites - le problème de "pénurie d'armes" de ses troupes, et à pousser à l'intégration de l'Ukraine dans l'Union européenne et l'OTAN.

L'Ukraine est "réaliste", "nous ne rejoindrons pas l'OTAN pendant la guerre", a-t-il toutefois reconnu après une rencontre avec le Premier ministre néerlandais Mark Rutte et le chef du gouvernement belge Alexander De Croo.

Mais "nous voulons recevoir un message très clair indiquant que nous serons dans l'Otan après la guerre", a-t-il ajouté lors d'une conférence de presse aux côtés des deux chefs d'Etat.

"Nous espérons que les Pays-Bas et nos autres partenaires apporteront leur aide le plus rapidement possible", a martelé M. Zelensky, en référence à une "coalition de véhicules armés", l'une des exigences de l'Ukraine sur le champ de bataille.

Les Pays-Bas ont jusqu'à présent donné ou promis 1,2 milliard d'euros de soutien militaire à l'Ukraine.

Le président ukrainien Volodymyr Zelensky et le Premier ministre néerlandais Mark Rutte (d), le 4 mai 2023 à La Haye ANP/AFP

Cela comprenait 45 chars T-72, des véhicules blindés de transport militaire et au moins 100 chars Leopard 1, avec le Danemark et l'Allemagne, ainsi que 14 chars Leopard 2 avec le Danemark.

"Nous soutenons l'ambition ukrainienne à l'OTAN", a ajouté M. Rutte, indiquant que l'accession à l'UE nécessitait de suivre un "processus clair" dépendant de Bruxelles.

M. Zelensky doit également visiter une base militaire néerlandaise plus tard dans la journée de jeudi.