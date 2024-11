Affaire Al-Fayed: la police mise en cause par des plaignantes dans sa gestion des enquêtes

La police de Londres a demandé vendredi à la "police des polices" d'examiner les plaintes déposées par deux femmes concernant sa gestion des enquêtes sur des abus sexuels présumés perpétrés par le défunt Mohamed Al-Fayed, alors propriétaire du grand magasin de luxe Harrod's.

Les plaintes, transmises à l'Office indépendant pour la conduite de la police (IOPC), concernent des affaires de 2008 et 2013.

Elles portent sur la qualité de la réponse de la police et, dans le cas de l'enquête de 2013, sur la manière dont les détails ont été rendus public.

"Ces dernières semaines, deux victimes ont fait part de leurs préoccupations quant à la manière dont leurs témoignages ont été traités, et il est tout à fait approprié que l'IOPC évalue ces plaintes", a déclaré Stephen Clayman, de l'équipe de lutte contre la criminalité spécialisée du ministère de la Justice.

"Bien que nous ne puissions pas changer le passé, nous sommes résolus à offrir à chaque personne qui nous contacte le plus haut niveau de service et de soutien", a-t-il ajouté.

La Metropolitan Police a déclaré vendredi qu'elle "examinait activement 21 témoignages déposés avant le décès (en août 2023, ndlr) de Mohamed Al Fayed afin de déterminer si des mesures d'enquête supplémentaires sont possibles ou s'il y a des choses que nous aurions pu mieux faire".

Le propriétaire du magasin Harrods, Mohamed Al-Fayed, le 27 juillet 2007 à Londres AFP/Archives

Ces témoignages font suite à la diffusion, en septembre, d'un documentaire de la BBC faisant état de multiples accusations de viol et d'agression sexuelle qu'auraient commis l’homme d'affaires égyptien.

Le groupe "Justice for Harrods Survivors" a déclaré avoir reçu 421 demandes, principalement liées au magasin, mais aussi au club de football de Fulham, à l'hôtel Ritz à Paris et dans d'autres lieux.

Plus de 400 femmes et témoins se sont manifestés au cours des six dernières semaines pour dénoncer des abus sexuels de la part de Mohamed Al-Fayed, décédé en août 2023 à l'âge de 94 ans.