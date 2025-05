Affaire Bedos: des féministes tapissent la façade de son éditeur

Des militantes du collectif féministe ont aspergé de peinture et collé des messages vendredi matin sur la façade des éditions de l'Observatoire à Paris pour dénoncer la publication d'un livre de Nicolas Bedos, condamné en octobre pour agressions sexuelles, ont constaté des journalistes de l'AFP.

Vers 07H00, une dizaine de militantes de #Noustoutes ont déversé de la peinture violette/bleue sur la façade du siège de l'éditeur, situé près de Port Royal (Ve arrondissement de Paris) avant de se disperser dans le calme.

Les féministes ont également apposé un portrait de l'artiste et collé des affiches sur lesquelles on pouvait lire: "Victimes insultées, Bedos né avant la honte", a constaté l'AFP.

Fichier vidéo "Les maisons d'édition déroulent un tapis rouge aux auteurs de violences sexuelles, aux agresseurs, plus généralement aux figures masculinistes célèbres. Donc il y a une vraie complicité de la part des maisons d'édition, plus généralement de la presse et des médias", dénonce Clo, militante de #Noustoutes Paris Nord.

Contacté, l'éditeur ne fait pas de commentaire.

Nicolas Bedos a été condamné en octobre 2024 à un an de prison dont six mois avec sursis pour des agressions sexuelles sur deux femmes en 2023. Il a renoncé fin janvier à faire appel "dans un souci d'apaisement".

L'acteur est depuis revenu sur son parcours avant et après sa condamnation dans des interviews accordées à l'occasion de la parution, le 7 mai, de son livre "La Soif de honte", publié aux éditions de l'Observatoire.

Des militantes féministes collent des affiches pour protester contre la parution du dernier livre de Nicolas Bedos, le 23 mai 2025 à Paris AFP

"Il n'a rien compris à la place qui doit être la sienne, celle du silence", déplore Gwen, militante du collectif. Pour elle, "ce livre décrédibilise la parole des femmes. Son contenu est extrêmement violent: il attaque, ridiculise certaines victimes de violences sexistes et sexuelles".

Au cours de l'audience, Nicolas Bedos s'était défendu d'être "un agresseur sexuel" et avait évoqué un "black-out", en reconnaissant des problèmes d'alcool et "une amabilité lourde" en cas d'ivresse.