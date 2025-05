Affaire Chris Brown: un deuxième homme inculpé pour coups et blessures

Le tribunal de Manchester, dans le nord-ouest de l'Angleterre, après l'audience du rappeur américain Chris Brown accusé de coups et blessures volontaires et placé en détention provisoire, le 16 mai 2025

Un Américain a été inculpé au Royaume-Uni pour coups et blessures graves lors de l'agression présumée dans une boîte de nuit impliquant le chanteur de R&B américain Chris Brown en 2023, a annoncé samedi la police de Londres.

Omololu Akinlolu, 38 ans, sera présenté samedi au tribunal de Manchester (nord de l'Angleterre), au lendemain du placement en détention provisoire de Chris Brown jusqu'à une prochaine audience à Londres fixée mi-juin.

M. Akinlolu est également producteur de musique et rappeur, rapportent les médias britanniques, connu sous le nom de scène de HoodyBaby.

Chris Brown, ex-compagnon de Rihanna déjà accusé de violences par le passé, a été arrêté tôt jeudi à l'hôtel Lowry de Manchester puis inculpé, soupçonné d'une agression dans un club d'un quartier huppé de Londres le 19 février 2023.

Lors de l'audience vendredi, la procureure Hannah Nicholls a déclaré que le chanteur avait été ce soir-là l'auteur d'une "attaque non provoquée" contre le producteur de musique Abraham "Abe" Diaw au bar de la boîte de nuit Tape.

Selon elle, le chanteur l'a frappé à plusieurs reprises avec une bouteille, et "l'a poursuivi jusqu'à un endroit de la boîte, où la victime a été frappée à coups de poing et de pied à plusieurs reprises (par Chris Brown)" et une autre personne.

Le chanteur américain Chris Brown, le 26 janvier 2020 à Los Angeles AFP/Archives

Le chanteur américain connu pour les tubes "Run It!" et "Kiss Kiss", qui est devenu une star du R&B à 19 ans seulement et a vendu des dizaines de millions de disques, était à l'époque en tournée au Royaume-Uni.

Il devait démarrer le 8 juin une nouvelle tournée mondiale en commençant par les Pays-Bas, avant une dizaine de concerts en juin et juillet au Royaume-Uni.

Chris Brown a régulièrement défrayé la chronique judiciaire aux États-Unis.

En 2009, il a notamment été condamné pour avoir frappé sa petite amie de l'époque, la chanteuse et superstar mondiale Rihanna, qui avait dû annuler sa participation à la cérémonie des Grammy Awards en raison de ses blessures.