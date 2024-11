Affaire Russell Brand: la police londonienne a transmis ses éléments d'enquête au parquet

La police londonienne a indiqué dimanche avoir transmis au bureau du procureur les éléments de son enquête sur les accusations de viol et d'agressions sexuelles faites par plusieurs femmes et visant le comédien britannique Russell Brand.

En septembre 2023, le Sunday Times et la télévision Channel 4 avaient révélé les accusations de quatre femmes contre le comédien provocateur devenu un influenceur anti-establishment très suivi sur les réseaux sociaux, l'une concernant un viol et les autres des agressions sexuelles et violences psychologiques.

La police de Londres avait ensuite indiqué avoir reçu "un certain nombre d'accusations" d'agression sexuelle, portant sur des faits "non récents" qui se seraient produits entre 2006 et 2013.

Russell Brand avait notamment été durant cette période présentateur radio sur la BBC.

"Un dossier de preuve a maintenant été transmis au Crown Prosecution Service", qui doit désormais décider d'une éventuelle inculpation, a indiqué la police dimanche, confirmant une information du Sunday Times.

Russell Brand a toujours nié les accusations, affirmant n'avoir eu que des relations consenties, même s'il a admis avoir été à une période "très, très dévergondé".

Dans son communiqué la police confirme avoir interrogé à trois reprises "un homme dans la quarantaine", la dernière fois en janvier 2024, sans nommer spécifiquement le comédien.

Durant sa carrière comme humoriste, à la télévision et au cinéma, au Royaume-uni puis aux Etats-Unis, Russell Brand s'était fait remarquer pour ses frasques à répétition, son ancienne addiction à l'alcool et à l'héroïne, son bref mariage avec la chanteuse pop Katy Perry et sa tendance à se vanter de ses nombreuses conquêtes féminines.