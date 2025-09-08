Alain Delon: La justice genevoise va devoir se prononcer sur une plainte de ses fils

Le
08 Sep. 2025 à 17h11 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Les fils de l'acteur Alain Delon, Anthony (g) et Alain-Fabien Delon (d) arrivent à La Brûlerie, la propriété de leur défunt père pour assister à une cérémonie funéraire privée, le 24 août 2024 à Douchy, dans le Loiret

AFP/Archives
GUILLAUME SOUVANT
La justice genevoise va devoir se prononcer sur une plainte déposée par les fils d'Alain Delon visant à obtenir la "destitution" de Christophe Ayela de ses fonctions d'exécuteur testamentaire.

Dans un arrêt du 3 septembre, consulté lundi par l'AFP, la Chambre civile de la Cour de justice à Genève a conclu que la plainte, déposée le 16 septembre 2024 par Anthony et Alain-Fabien Delon, est recevable.

La Cour a renvoyé l'affaire à la Justice de paix, autorité de surveillance des exécuteurs testamentaires pour les personnes domiciliées à Genève, afin "qu'elle entre en matière sur la plainte" et "rende une décision sur le fond".

"Je continue à assumer en toute sérénité ma mission d'exécuteur testamentaire et je reste convaincu que le tribunal écartera les quelques reproches formulés par certains au cours de cette procédure", a déclaré Me Christophe Ayela, à l'AFP.

"J'invite chacun à faire preuve de retenue et d'écoute, afin que nous puissions parvenir ensemble à une issue constructive et bénéfique pour tous", a-t-il ajouté.

Selon l'arrêt du 3 septembre, les deux fils d'Alain Delon ont fondé leur plainte, en première instance, sur le fait que, selon eux, Me Ayela "se trouvait dans un conflit d'intérêts en raison du mandat d'avocat qui l'avait lié à Anouchka Delon dans un litige l'opposant à ses frères", "qu'il faisait montre d'un penchant pour la médiatisation" et "qu'il avait tenu des propos hostiles" à leur égard.

Anouchka Delon, la fille de l'acteur Alain Delon, le 19 juin 2023 à Paris

AFP/Archives
Ian LANGSDON

Le 14 janvier, la Justice de paix s'était déclarée "incompétente". Mais les deux fils d'Alain Delon avaient fait appel de cette décision le 27 janvier, demandant que leur plainte soit admise. La Cour leur a donné raison, soulignant qu'ils ont fait valoir de nouveaux faits.

Légende du cinéma mondial, Alain Delon, qui s'était fait naturaliser en 2000 en Suisse où il a résidé régulièrement, est mort le 18 août 2024 dans sa propriété de Douchy (Loiret).

D'une santé déclinante au cours de ses dernières années, l'icône de "M. Klein" et de "La Piscine" a vu ses enfants se déchirer autour de sa santé et de son héritage.

Remplaçant un précédent testament de 2015, le testament de 2022 d'Alain Delon, de droit suisse, amende le précédent en faisant notamment d'Anouchka Delon l'unique héritière du droit moral du "Guépard".

