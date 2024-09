Almodóvar révèle à Venise son premier long métrage en anglais

Pedro Almodóvar, l'icône du cinéma espagnol, présente lundi en compétition au festival de Venise son premier long métrage en anglais, "The Room Next Door", une méditation sur la mort et l'amitié avec Tilda Swinton et Julianne Moore.

Après quelques tentatives infructueuses à Hollywood, Almodóvar a choisi de situer son film sur la côte est, dans l'Etat de New York, la ville qui lui avait ouvert les portes des Etats-Unis à ses débuts dans les années 1980.

Dans "La chambre d'à côté", Tilda Swinton incarne une correspondante de guerre atteinte d'un cancer en phase terminale, tandis que Juliane Moore interprète une amie romancière à succès qui accepte de l'accompagner dans ses derniers instants.

L'acteur John Turturro complète le trio du film, qui réaffirme en anglais le credo mis en avant par Almodóvar depuis plus d'une décennie en Espagne: un cinéma de plus en plus mélancolique analysant la peur de la mort ou du déclin physique.

Almodóvar avait déjà sorti en 2020 une première oeuvre en langue anglaise, "La voix humaine", un moyen métrage tiré de la pièce homonyme de Jean Cocteau, déjà avec Tilda Swinton dans le rôle d'une femme abandonnée.

Trois ans plus tard, il avait récidivé dans un format encore plus court avec "Strange Way of Life", un western gay mettant en scène deux cow-boys amoureux interprétés par Ethan Hawke et Pedro Pascal.

Almodóvar avait alors estimé qu'il était temps de se lancer dans ce projet, plusieurs fois retardé, d'écriture d'un scénario et de réalisation d'un long métrage en anglais.

A désormais 74 ans, l'auteur d'"Attache-moi!" et de "La Loi du Désir" est connu pour le contrôle rigoureux qu'il exerce sur sa production artistique. Tout, du scénario aux décors ou aux costumes, doit avoir votre approbation.

Plus sombre

L'actrice Cate Blanchett reçoit un prix Goya international des mains du réalisateur espagnol Pedro Almodovar lors de la 36e cérémonie de remise des prix Goya au Palau de les Arts à Valence, le 12 février 2022 AFP/Archives

C'est la raison pour laquelle son projet avec Cate Blanchett d'adapter le roman "Manuel à l'usage des femmes de ménage" n'a pas abouti il y a deux ans.

"Cela a été une décision très douloureuse pour moi", a confié Almodóvar au média spécialisé Deadline. "Malheureusement, je ne me sens plus capable de réaliser pleinement ce film."

"La chambre d'à côté" est inspiré d'un roman de l'écrivaine américaine Sigrid Nunez, "Quel est donc ton tourment?", selon le journal El País.

Almodóvar a débuté avec des comédies kitsch et audacieuses, comme "Pepi, Luci, Bom et autres filles du quartier" (1980) ou "Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça ?" (1984).

En 1988, il remporte son plus grand succès commercial avec "Femmes au bord de la crise de nerfs", prix du meilleur scénario à la Mostra de Venise et Oscar du meilleur film étranger.

Mais le côté plus sombre du réalisateur espagnol, auteur d'une cinquantaine d'œuvres, s'est progressivement imposé, avec des films comme "Parle avec elle" et "La mauvaise éducation", sur son enfance, ou "Douleur et gloire", sur sa carrière de réalisateur et ses problèmes de santé.

Pour "The Room Next Door", Almodóvar s'appuiera une fois de plus sur le compositeur Alberto Iglesias pour la bande originale, et sur la collaboration avec de grandes marques pour la garde-robe des actrices.

"Chaque personnage doit être habillé d'une certaine manière, de cette façon beaucoup d'émotions sont racontées", avait expliqué Almodóvar à l'AFP en juin, après avoir assisté au défilé de la marque Loewe lors de la Fashion Week de Paris.

Après son escale à Venise, Almodóvar doit recevoir un prix pour l'ensemble de sa carrière au festival de Saint-Sébastien (Espagne) fin septembre.