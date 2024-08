Au moins une personne arrêtée en lien avec la mort de l'acteur Matthew Perry

Au moins une personne a été arrêtée en lien avec la mort de l'acteur vedette de la série "Friends", Matthew Perry, décédé l'année dernière après avoir pris de la kétamine, d'après des médias américains.

La chaîne NBC cite des responsables des forces de l'ordre faisant état d'une arrestation alors que le site spécialisé américain TMZ évoque "plusieurs" arrestations, dont celle d'un médecin.

La police enquête sur les circonstances de la mort de la star, retrouvée inconsciente en octobre 2023 dans un jacuzzi à son domicile de Los Angeles et décédée d'"effets aigus" d'une prise de kétamine.

Cet anesthésiant, parfois détourné à des fins stimulantes ou euphorisantes, était prise par l'acteur de manière supervisée dans le cadre de sessions de thérapie pour dépression.

La question de savoir comment Matthew Perry -- qui n'avait pas eu de session supervisée d'injection plusieurs jours avant sa mort -- s'est procuré la kétamine est au coeur de l'enquête.

Le site TMZ, citant des sources policières, rapporte qu'"au moins un médecin a été arrêté, ainsi que plusieurs dealers qui ont aidé à organiser et livrer la kétamine à Perry".

La police a également saisi des ordinateurs, des téléphones et d'autres équipements électroniques, contenant des messages parlant de la stratégie à adopter pour faire prendre de la drogue à l'acteur, et sur ce qu'il paierait pour l'obtenir, selon TMZ.

"Au cours de leur enquête, les autorités ont découvert d'autres célébrités impliquées dans le milieu de la drogue à Hollywood", a indiqué le média, sans donner plus de détails.

Matthew Perry est connu pour son rôle dans "Friends", une série sur la vie de six jeunes gens à New York. Véritable phénomène culturel, elle a été diffusée entre 1994 et 2004 et marqué toute une génération de téléspectateurs.