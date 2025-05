Au procès P. Diddy, quatrième jour de témoignage pour son ex-compagne Cassie

Cassie et P. Diddy (Sean Combs) à New York, le 18 janvier 2018

La chanteuse de R&B Cassie, ancienne compagne du magnat du hip-hop P. Diddy et témoin clé à son procès pour trafic sexuel, est attendue vendredi au tribunal fédéral de New York pour son quatrième jour d'audition.

Durant ses deux premiers jours de témoignage, mardi et mercredi, Casandra "Cassie" Ventura a raconté une vie sous l'emprise, pendant plus de dix ans, du rappeur et producteur, une figure incontournable de l'industrie musicale américaine depuis trois décennies.

Elle a longuement détaillé, souvent bouleversée, les "freak-offs" au centre des accusations, des marathons sexuels où elle devait livrer son corps, sous l'emprise de drogues, à des hommes prostitués, afin de satisfaire les désirs de "Diddy", qui la filmait.

Devant les douze jurés qui décideront du sort de P. Diddy, qui comparaît détenu, les cheveux blanchis, la chanteuse de 38 ans est interrogée depuis jeudi par la défense de l'accusé. Les avocats de Sean Combs, de son vrai nom, tentent de dépeindre une autre relation, amoureuse et toxique, où les tromperies, les crises de jalousie et les accès de violence étaient omniprésents de chaque côté.

"Vous étiez incroyablement jalouse", "vous preniez beaucoup de drogues", lui a notamment lancé, sur un ton très courtois, l'une des avocates, Anna Estevao, au milieu de dizaines de questions.

Quant aux "freak-offs", la défense veut démontrer que Cassie y a participé de son plein gré, jusqu'à en planifier les détails. L'avocate a cité plusieurs courriels et SMS remontant au début des années 2010 en ce sens, plongeant dans les détails les plus intimes de leur relation. Des messages à la tonalité torride ou sexuellement explicites, ont été lus devant les jurés. Cassie ne les a pas contestés. Ce contre-interrogatoire doit se poursuivre vendredi.

Dizaines de plaintes

La chanteuse de 38 ans en est donc à son quatrième jour de témoignage, alors qu'elle est enceinte de huit mois et demi de son troisième enfant avec son mari, le coach sportif et acteur Alex Fine. Le juge Arun Subramanian a demandé à la défense de ne pas poursuivre au-delà de vendredi.

Mercredi, Cassie avait terminé son audition en déclarant qu'elle avait entamé une cure de désintoxication et une thérapie en 2023 car "elle avait perdu l'envie de vivre". Et elle a longuement expliqué qu'elle se prêtait aux "freak-offs" pour ne pas mettre en colère le rappeur qui la battait régulièrement selon elle.

La chanteuse avait déposé à l'automne 2023 une retentissante plainte au civil, notamment pour viol en 2018 après leur séparation, contre l'icône du hip-hop de la côte est des Etats-Unis. Ces poursuites avaient été réglées à l'amiable dès le lendemain. Cassie a révélé avoir été indemnisée à hauteur de 20 millions de dollars.

P. Diddy, aussi appelé Diddy, ou Puff Daddy, est une figure incontournable du hip-hop depuis trois décennies. Il a fait fortune dans la musique, la mode et l'industrie de l'alcool, jusqu'à détenir un patrimoine évalué par Forbes à plus de 700 millions de dollars. Assumant son côté bling-bling, il était connu pour organiser des fêtes somptueuses qui attiraient le gratin du show-biz. Son procès est vu comme un tournant pour l'industrie de la musique, encore largement épargnée par la vague #MeToo.

L'artiste est désormais visé par plusieurs dizaines de plaintes au civil pour violences sexuelles, émanant de femmes et d'hommes.

P. Diddy est jugé devant le tribunal fédéral pour trafic à des fins d'exploitation sexuelle, transport de personnes à des fins de prostitution, ainsi que des actes d'enlèvement, corruption et de violences regroupés sous l'inculpation d'entreprise criminelle. Il risque la prison à vie.