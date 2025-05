Au tribunal, la redoutable Mimi Marchand qui a agi comme "une idiote"

Elle est arrivée au tribunal précédée de sa réputation de papesse redoutée de la presse people, communicante de l'ombre des puissants... Mais à la barre, soupçonnée d'avoir fait chanter l'animatrice Karine Le Marchand, Mimi Marchand ne fait que se désoler d'avoir agi "comme une idiote".

"Malgré le métier que je fais, j'ai une morale", assure Mimi Marchand de sa voix rauque à peine audible, sans sembler convaincre ni émouvoir quiconque dans la salle d'audience. Ça fait une petite heure qu'elle s'explique et Karine Le Marchand a déjà soufflé une dizaine de fois, incrédule, consternée ou furieuse.

Quant à la présidente, elle dit directement: "Franchement Mme Marchand, j'ai du mal à vous suivre".

Les faits: en février 2020, la fille mineure de Karine Le Marchand se retrouve en garde à vue pour acquisition de cannabis. L'un des paparazzi habituels de Mimi Marchand planque devant le commissariat en espérant que sa célèbre mère vienne la chercher.

Quand il se rend compte que l'animatrice de "L'amour est dans le pré" est dans une campagne suisse, le plan perd de son intérêt: les photos d'une mineure seule, "c'est invendable". "Envoie", avait tout de même intimé Mimi Marchand.

"J'étais très contrariée", à l'époque "Karine est une amie", justifie Mimi Marchand, petite femme blonde de 78 ans vêtue d'un ensemble bleu en velours satiné. Derrière elle, l'animatrice fait vigoureusement non de la tête.

Mimi Marchand avait alerté et rassuré Karine Le Marchand: les photos ne sortiraient pas, elle les avait bloquées en donnant "3.000 euros" au photographe, un "jeune" qu'elle ne connaît pas, avait-elle prétendu alors qu'il s'agit du célèbre paparazzo Sébastien Valiela qu'elle connaît depuis 25 ans.

"J'ai menti", "je suis une idiote", bafouille Mimi Marchand. Et les 1.600 euros que lui "rembourse" Karine Le Marchand ? "Je les prends, comme une abrutie", se flagelle encore la patronne de l'agence Bestimage.

Son avocate Caroline Toby vient à sa rescousse. "C'est pour vous faire mousser, pour alimenter l'image de Mimi la grande puissante qui peut retenir des photos ?". La reine des people acquiesce d'un air penaud. Elle sait Karine Le Marchand "très en colère", n'ose pas se "retourner pour la regarder".

L'animatrice se met doucement à rire.

"Dette"

L'animatrice de télévision Karine Le Marchand quitte le palais de justice de Paris, le 26 mai 2025 AFP

Quant vient son tour de parler - et elle en avait "très envie", note la présidente - Karine Le Marchand, 56 ans, abat en quelques phrases l'image de la "grand-mère" confuse. Les fragilités des célèbres ? Mimi Marchand "en fait son beurre, c'est son business", cingle l'animatrice.

"Moi j'ai pas un mec caché, je me drogue pas, j'ai pas un compte en Suisse. Elle peut chercher, y'a rien et ça me donne une force monstrueuse. Mais c'est vrai qu'il y a plein de gens qui ont peur de cette femme parce qu'elle a un pouvoir énorme. Sur moi, désolée, non ça marche pas. Au pire j'aurai un contrôle fiscal, je m'en fous".

Pour illustrer le "pouvoir de nuisance" de Mimi Marchand, elle rappelle ses puissantes connexions, notamment Emmanuel et Brigitte Macron qu'elle s'est vantée d'avoir porté jusqu'à l'Elysée à coup de "fausses paparazzades" en maillot de bain sur la plage. Elle avait aussi été très proche de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni avant leurs ennuis judiciaires communs.

Elle a le pouvoir d'"intercepter" une photo même si elle vient d'une autre agence, et se présente en "sauveuse", assure l'ancien paparazzo Sébastien Valiela, lui-même jugé.

Une "dette morale" car elle m'a "un peu sauvé la vie", confirme Karine Le Marchand. La reine des people lui fait alors "des demandes qu'elle s'était jamais permises avant", comme des séances de fausses photos volées. "Toi, toujours très belle, à la plage, seule mais bien gaulée", avait écrit Mimi Marchand.

Alors que l'animatrice a depuis "30 ans de télévision" "systématiquement" poursuivi toutes les photos d'elle - ce que Mimi Marchand est bien placée pour savoir -, assène Karine Le Marchand.

"Peut-être que je considère que c'est bien qu'elle pense qu'elle a une dette", admet juste Mimi Marchand.

Elle avait multiplié les messages pour voir Karine Le Marchand. Puis, de nouveau éconduite, écrit à l'animatrice: "Ce sera trop tard... c'est dommage pour la petite".