Avec son monde, Nemo conquiert l'Eurovision

Nemo decrypte dans "The Code" la réalisation d'être une personne non binaire, et cette chanson très personnelle a propulsé samedi soir l'artiste suisse au sommet de l'Eurovision.

Nemo Mettler, 24 ans, donne sa troisième couronne au petit pays alpin.

"+The Code+ raconte le voyage que j'ai commencé en réalisant que je ne suis ni un homme ni une femme", raconte Nemo.

"Me trouver a été un processus long et souvent difficile pour moi. Mais rien ne vaut le sentiment de liberté que j'ai acquis en réalisant que je ne suis pas binaire".

"Je ne m'identifie pas en tant qu'homme ou femme. Je suis juste Nemo", avait révélé l'artiste en novembre sur Instagram.

Nemo dit sa préférence pour les pronoms neutres en anglais "they / them" ou "iel" en français : "J'aime penser au genre comme à une galaxie, m'imaginer comme une petite étoile, flottant quelque part à l'intérieur"

Vivant désormais à Berlin, Nemo est originaire de Bienne, dans le nord-ouest de la Suisse, la plus grande ville bilingue du pays et le cœur de l'industrie horlogère qui fait la renommée de la nation alpine.

Le Neue Zurcher Zeitung -austère quotidien de référence- a décrit ce mois-ci l'artiste comme "incroyablement talentueux, extravagant, mais en même temps simple".

"Sous les yeux de la Suisse, Nemo est passé du statut de jeune star à celui de vétéran du monde de la musique", écrit la NZZ.

Nemo a commencé à jouer du piano, du violon et de la batterie dès son plus jeune âge.

Fichier vidéo Enrôlé dans une comédie musicale à 13 ans, il a percé en 2016 avec un rap en suisse allemand devenu viral sur les réseaux sociaux.

Après avoir remporté le prix du meilleur talent aux Swiss Music Awards 2017, l'artiste a raflé tellement de trophés l'année suivante que la télé publique a renommé l’événement le "Swiss Nemo Awards".

"Du" (toi en allemand) a pris la quatrième place dans les charts suisses.

Ouvrage d'art

En 2020, Nemo a commencé à publier des chansons en anglais et à écrire et produire pour d'autres artistes.

Si "The Code" raconte le cheminement de l'artiste sur son identité c'est aussi l'incarnation de son éclectisme musical: "le manifeste artistique de mon parcours personnel, un morceau de musique distinctif qui combine le rap, la drum and bass et l'opéra".

Nemo l'a emporté sur plus de 400 concurrents pour représenter la Suisse à l'Eurovision.

"Cette plateforme offre une énorme opportunité de construire des ponts entre différentes cultures et générations", explique Nemo, "c'est pourquoi il est très important pour moi, en tant que personne queer, de défendre l'ensemble de la communauté LGBTQIA+".

Dans le sillage de Céline Dion

L'artiste Nemo sur la scène de l'Eurovision pour la Suisse à Malmö en Suède, le 11 mai 2024 AFP

En Suisse il y a le yodel traditionnel, mais la scène musicale locale est probablement mieux connue au niveau international grâce à des événements tels que le Montreux Jazz Festival et aux grands artistes ayant vécu et enregistré dans le pays, plutôt qu'aux talents locaux.

La Suisse a cependant un pedigree tout à fait enviable à l'Eurovision. Elle a remporté le tout premier concours de l'Eurovision en 1956 grâce à Lys Assia et son "Refrain".

Plus improbable, c'est la Canadienne Céline Dion qui a donné sa deuxième victoire à la Confédération en 1988 avec "Ne partez pas sans moi".

L'Eurovision décrit "The Code" comme une aventure pleine d'énergie et souligne que la musique de Nemo "aborde des thèmes tels que l'identité de genre, la santé mentale et la recherche de sa place dans ce monde".

"+The Code+ n'est pas une simple chanson, mais un espace sûr à travers lequel chacun peut trouver sa vérité".