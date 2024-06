Banquet royal à Londres pour le couple impérial japonais en visite d'Etat

L'empereur Naruhito du Japon et son épouse Masako arrivent à l'aéroport de Stansted, au nord-est de Londres, le 22 juin 2024

L'empereur Naruhito du Japon et son épouse Masako seront mardi soir les hôtes d'un somptueux banquet au palais de Buckingham, à l'invitation du roi Charles III, au premier des trois jours d'une visite d'Etat au Royaume-Uni.

Initialement prévu en 2020, ce déplacement devait être le premier voyage à l'étranger de l'empereur depuis son accession au trône en 2019, mais il avait été reporté en raison de la pandémie de Covid-19.

L'empereur, 64 ans, et l'impératrice, 60 ans, sont arrivés samedi à Londres et ont participé à des engagements informels pendant le week-end, notamment une rencontre avec des Japonais installés au Royaume-Uni et une visite de la barrière de la Tamise, qui doit protéger la capitale britannique des inondations marines.

Mardi, le couple impérial doit être accueilli en grande pompe par Charles III et la reine Camilla sur la grande place de Horse Guards Parade au centre de Londres, pour un salut royal où sera joué l'hymne japonais.

L'empereur et le roi inspecteront ensuite la garde d'honneur avant une procession en carrosse jusqu'au palais de Buckingham pour le déjeuner.

Le souverain de 75 ans guidera le couple impérial dans une exposition spéciale d'objets de la collection royale relative au Japon, avant de prendre la direction de l'abbaye de Westminster pour déposer une gerbe sur la tombe du soldat inconnu.

Le banquet d'Etat à Buckingham, incontournable pour toute visite d'Etat au Royaume-Uni, se tiendra dans la soirée.

Outre les têtes couronnées sont attendus parmi les convives le Premier ministre britannique Rishi Sunak et le chef de l'opposition, le travailliste Keir Starmer, archi-favori pour les élections du 4 juillet.

Une éventuelle apparition de la princesse Kate, épouse du prince William, héritier de la couronne, sera particulièrement scrutée. Soignée pour un cancer, elle s'est mise en retrait de la vie publique depuis six mois, mais a participé récemment à la parade d'anniversaire du roi, son seul engagement de 2024.

La princesse Anne, sœur de Charles III, sera absente, après l'annonce lundi de son hospitalisation pour de "légères blessures et une commotion" à la tête après un incident impliquant apparemment un cheval dans sa résidence de campagne.

"Souvenir"

Ce voyage est la deuxième visite d'Etat de Naruhito, après un déplacement en Indonésie l'année dernière.

Le roi Charles III fait un signe de la main lors de la course hippique Royal Ascot, à Ascot, à l'ouest de Londres, le 20 juin 2024 AFP/Archives

Pour Charles, il s'agit de la troisième visite qu'il reçoit depuis son accession au trône en septembre 2022. Atteint comme Kate d'un cancer, il a repris ses activités officielles fin avril, avec un programme toutefois allégé.

Naruhito visitera mercredi l'institut Francis Crick, porte-drapeau de la recherche biomédicale britannique avant de participer à un banquet avec le Lord Mayor de la City de Londres.

Le couple impérial fera ses adieux au roi et à la reine à Buckingham jeudi matin, avant de visiter une exposition consacrée aux mangas dans une branche du musée Victoria and Albert.

Puis ils se rendront en privé au château de Windsor pour déposer une couronne de fleurs sur la tombe d'Elizabeth II, aux funérailles de laquelle ils avaient assisté en septembre 2022.

Pendant ses 70 ans de règne, la reine a accueilli deux empereurs du Japon: Hirohito en 1971 et son fils l'empereur Akihito -- père de Naruhito, en 1998.

Avant son voyage, Naruhito a souligné qu'il avait été accueilli comme "un membre de la famille" par la famille royale, pendant ses études à Oxford dans les années 1980.

Il a raconté qu'il avait été invité quelques jours au château de Balmoral, en Ecosse, durant ces deux années.

"J'ai de très bons souvenirs de la reine au volant d'une voiture, m'invitant à un barbecue (...) et du prince Philip me faisant visiter les environs conduisant lui-même un attelage", a-t-il déclaré lors d'une rare conférence de presse.

Naruhito et Masako prendront ensuite la direction d'Oxford vendredi pour des visites privées, d'où ils s'envoleront pour regagner le Japon.