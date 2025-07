A Birmingham, les fans d'Ozzy Osbourne rendent hommage à une "icône de la ville"

Par Clara LALANNE et Elouan BLAT à Londres

Des fleurs, des bougies et des dessins déposés sur le pont Black Sabbath, en hommage à l'auteur-compositeur-interprète britannique Ozzy Osbourne, au lendemain de sa mort, le 23 juillet 2025 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre

A Birmingham, ville natale d'Ozzy Osbourne, les fans ont célébré mercredi la vie "rock'n'roll" du parrain du heavy metal et leader de Black Sabbath, décédé la veille à l'âge de 76 ans, quinze jours après un ultime concert dans cette cité du centre de l'Angleterre.

Sur le Black Sabbath Bridge, qui surplombe le canal, des dizaines de personnes attendent pour aller déposer des gerbes de fleurs, des bougies, ou se prendre en photo en faisant le signe des métalleux - des cornes avec les doigts - derrière un banc où sont accrochés les images des quatre membres fondateurs du groupe.

Un fan montre sur son téléphone portable une photo de lui et de l'auteur-compositeur-interprète britannique Ozzy Osbourne, devant mémorial improvisé sur le pont Black Sabbath, en hommage à l'artiste décédé, à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre, le 23 juillet 2025 AFP

"C'est l'un des jours les plus sombres de l'histoire du heavy metal: nous avons perdu son parrain, 17 jours seulement après l'une des meilleures performances de sa vie", déclare avec gravité à l'AFP Burjor Anklesaria, médecin de 32 ans.

Ce fan a pu assister au dernier concert d'Ozzy Osbourne le 5 juillet au stade d'Aston Villa, puis l'a rencontré lors d'une convention à Birmingham il y a à peine dix jours.

"Il était heureux, il dédicaçait nos disques avec un grand sourire (...) Quand j'ai vu la nouvelle hier, j'ai cru que c'était faux", confesse ce Londonien, arrivé dans la matinée pour se recueillir.

Lors du concert où il était apparu très affaibli, le chanteur atteint de la maladie de Parkinson avait dû rester assis, prisonnier de ses tremblements, tandis que les spectateurs, pour beaucoup en larmes, l'avaient encouragé et soutenu.

Des fans se reccueillent devant un mémorial improvisé sur le pont Black Sabbath, en hommage à l'auteur-compositeur-interprète britannique Ozzy Osbourne, au lendemain de son décès, le 23 juillet 2025 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre AFP

"Je n'ai pas encore vraiment digéré tout ça, c'est beaucoup d'émotion", poursuit Burjor Anklesaria en serrant un bouquet de fleurs dans ses mains.

A quelques pas de là, le pub The Brasshouse diffuse à plein volume les tubes du chanteur, et les clients, pour la plupart en tee-shirt Black Sabbath, trinquent à sa mémoire avec des pintes de bière.

Celui que l'on surnommait "le Prince des Ténèbres" était "unique, tellement cool et drôle aussi", juge Eliza Shepherd, lycéenne de 16 ans aux cheveux noirs et bleus, qui écoute du heavy metal depuis "l'âge de trois ans" avec son père.

Elle aussi était présente au show final, dont elle porte le sweat-shirt: "Le plus beau jour de ma vie (...) même si c'était triste de voir (Ozzy) un peu en difficulté".

"Un peu fou"

Pour cette dernière messe métal devant des dizaines de milliers de fans, le groupe avait réuni plusieurs figures majeures du genre, de Metallica à Anthrax, en passant par Guns N'Roses et Pantera.

Fichier vidéo Le guitariste de Black Sabbath Tony Iommi a dit à la BBC qu'il trouvait "génial" d'avoir pu se retrouver une dernière fois, dans une ville où Ozzy "se sentait chez lui".

À deux pas de la gare de Birmingham, des messages d'adieux et des fleurs ont été aussi été déposés devant une grande fresque représentant les quatre membres fondateurs du groupe.

S'y recueillent des fans de métal en blouson de cuir, piercings et cheveux colorés, mais aussi une grand-mère avec des cornes de diable sur la tête, des touristes, et de nombreux enfants venus accompagner leurs parents ou grands-parents.

Donnant la main à son petit-fils Stan, Nigel O'Connell, 63 ans, se remémore son premier concert de Black Sabbath: "C'était au début des années 80, quand j'avais à peu près 20 ans." "C'était juste chaotique (...) tout le monde sautait partout et s'amusait."

Ozzy Osbourne en concert à Birmingham, le 8 août 2022 dans le centre de l'Angleterre AFP/Archives

"Ozzy était une icône de la ville, il était un peu fou mais tout le monde l'aimait, et il a rendu la ville fière" avec sa vie pour le moins "rock'n'roll", souligne le retraité.

Selon les organisateurs, son dernier concert a permis de récolter 140 millions de livres (environ 160 millions d'euros), reversés à des hôpitaux pour enfants et à une association d'aide aux personnes atteintes de Parkinson.

Des fans se reccueillent devant un mémorial improvisé sur le pont Black Sabbath, en hommage à l'auteur-compositeur-interprète britannique Ozzy Osbourne, au lendemain de son décès, le 23 juillet 2025 à Birmingham, dans le centre de l'Angleterre AFP

Devenu star de la téléréalité avec son émission "The Osbournes" dans les années 2000, un des plus grands succès de MTV, Ozzy Osbourne était aussi connu pour ses excès d'alcool et de drogues.

Il avait marqué les mémoires après avoir croqué la tête d'une chauve-souris vivante en plein concert, et avait été arrêté en 1989 pour avoir tenté d'étrangler sa femme, Sharon, alors qu'il était ivre.

Après plusieurs cures de désintoxication, ce père de six enfants était parvenu à remonter la pente.