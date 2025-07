"Bonsoir": Thierry Ardisson, visage impertinent de la télé, est décédé à 76 ans

Par Jean-François GUYOT et Fanny LATTACH

"Amis de l'homme en noir, bonsoir!": adepte des interviews et des formules choc, l'animateur et producteur Thierry Ardisson, figure impertinente et prolifique du paysage audiovisuel français, est décédé lundi à 76 ans.

Star du petit écran dès les années 1980, Thierry Ardisson est mort à Paris des suites d'un cancer du foie, ont annoncé son épouse et ses enfants dans un communiqué à l'AFP.

"Thierry est parti comme il a vécu. En homme courageux et libre. Avec ses enfants et les miens, nous étions unis autour de lui. Jusqu'à son dernier souffle", a écrit sa femme, la journaliste de TF1 Audrey Crespo-Mara.

Thierry Ardisson et son épouse Audrey Crespo-Mara au 65e festival du film de Cannes le 19 mai 2012 AFP/Archives

Toujours tout de noir vêtu - ce qui lui a valu son surnom - et flanqué d'un éternel sourire, Ardisson a bousculé le paysage cathodique avec ses talk-shows à succès où se rendait le Tout-Paris, comme "Bains de minuit", présenté depuis la boîte de nuit des Bains Douches à Paris, "Lunettes noires pour nuits blanches" au mythique Palace et "Rive droite / Rive gauche", premier magazine culturel TV quotidien en France.

"Thierry Ardisson imposa pendant des décennies au paysage audiovisuel français une voix, une silhouette, un style, un esprit, teinté de curiosité et d'irrévérence", a réagi l'Elysée dans un communiqué, saluant un homme qui "contribua à écrire l'histoire de la télévision française".

"Langage absolument nouveau"

Ses interviews cash, parfois à rebrousse-poil voire intrusives, ont établi sa réputation. L'animateur avait le sens de la formule. Certaines, comme ses "Bonsoirs" ou "Magnéto, Serge!", restent indissociables de son personnage.

"Quand je suis arrivé, il y avait à l'antenne un langage télévisuel prude et compassé. On s'est mis à parler comme dans la vie, de sexe, d'alcool et de drogue", rembobinait l'ancien publicitaire.

"Il avait un langage absolument nouveau pour la télé", a souligné auprès de l'AFP Marie-France Brière, ancienne figure de TF1 qui le lança en 1985, ajoutant que mourir un 14-Juillet était un "pied de nez" pour un royaliste convaincu.

(De gauche à droite) Les présentateurs Michel Drucker, Guillaume Durand et Thierry Ardisson posent au Pavillon Gabriel à Paris le 27 août 2001 AFP/Archives

Il a connu ses plus belles heures avec "Tout le monde en parle" sur France 2 (1998-2006) où ses questions, parfois trash, ont souvent créé le buzz.

"Tellement de rires, d'engueulades aussi, parfois de silence mal compris et de rupture... Mais, à la fin, toujours la paix et ton rire reconnaissable entre tous. Ta grande capacité de travail, le soin infini avec lequel tu préparais tes célèbres fiches, tes interviews ont fait ton image à jamais", a réagi dans un texte transmis à l'AFP la productrice Catherine Barma, qui a longtemps travaillé avec lui.

Thierry Ardisson est ensuite passé aux commandes de "Salut les Terriens" (2006-2019), sur Canal+ puis C8, qu'il doit arrêter après avoir refusé d'en baisser le budget.

Jamais à court de concepts, il a aussi présenté "93, Faubourg Saint-Honoré", dîners éclectiques filmés à son domicile, sur Paris Première et brièvement "Hôtel du temps" sur France 3, où il interrogeait des stars défuntes recréées grâce aux nouvelles technologies.

Né le 6 janvier 1949 à Bourganeuf (Creuse), d'un père ingénieur et d'une mère femme au foyer, Thierry Ardisson, décoré de la Légion d'honneur en 2024, a passé une partie de son enfance en Algérie, puis en internat catholique en Haute-Savoie.

L'animateur Thierry Ardisson, aux côtés de l'acteur et humoriste Smaïn (gauche) et de l'humoriste Laurent Baffie, lors d'une vente aux enchères au profit de Reporters sans frontières (RSF) le 16 juin 2003 AFP/Archives

"L'homme en noir", son dernier livre paru en mai, aborde son rapport à sa famille issue d'un milieu social modeste, qu'il a tout fait pour dépasser.

En 2020, c'est la consécration avec "Arditube", chaîne YouTube lancée par l'Institut national de l'audiovisuel (INA) et dédiée au patrimoine télévisuel - 35 émissions - d'un animateur peu connu pour sa modestie.

"Mégalo"

Pour Bernard Pivot, il était "tellement mégalo qu'il croit avoir inventé la vulgarité à la télévision".

L'écrivaine Christine Angot s'était dite humiliée à plusieurs reprises sur le plateau de "Tout le monde en parle", se souvenant de rires face à l'inceste qu'elle relate dans son oeuvre.

Lors de sa dernière apparition à la télé, en mai dans "Quelle époque!" sur France 2, il avait créé la polémique en comparant Gaza à Auschwitz. Il avait ensuite demandé pardon à "ses amis juifs".

Marié à trois reprises, Thierry Ardisson a eu trois enfants avec la musicienne Béatrice Loustalan. Il avait épousé en 2014 la journaliste Audrey Crespo-Mara.

Sans en révéler les détails, son entourage a indiqué lundi à l'AFP qu'il avait "laissé des instructions" à ses proches pour ses obsèques.

Il avait également choisi de se dévoiler dans un documentaire réalisé par Audrey Crespo-Mara, "La face cachée de l'homme en noir", diffusé sur TF1 mercredi à 22H50.