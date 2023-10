Britney Spears dit avoir avorté lors de sa relation avec Justin Timberlake

Britney Spears a effectué une interruption volontaire de grossesse lors de sa relation avec l'autre superstar de la pop Justin Timberlake entre 1999 et 2002, révèle la chanteuse américaine dans ses mémoires, selon un extrait publié mardi par le magazine People.

"The Woman in Me" doit paraître aux Etats-Unis le 24 octobre.

"Si la décision avait été la mienne, je ne l'aurais jamais fait", y écrit-elle à propos de son avortement, selon l'extrait publié par People.

"Mais Justin était tellement certain de ne pas vouloir être père", ajoute la chanteuse désormais âgée de 41 ans.

"Encore aujourd'hui, c'est l'une des expériences les plus difficiles de ma vie", écrit-elle.

Britney Spears raconte avoir rencontré Justin Timberlake lorsqu'ils étaient tous les deux enfants, jouant dans l'émission de télévision de Disney "The Mickey Mouse Club".

Les deux adolescents avaient commencé à sortir ensemble plusieurs années après, devenant l'un des couples les plus scrutés de l'industrie du divertissement, avant de se séparer en 2002.

Sollicité par l'AFP, Justin Timberlake n'avait pas répondu dans l'immédiat.

Britney Spears et Justin Timberlake à l'avant-prèmière du film "Crossroads", dans lequel joue la chanteuse, à Los Angeles, le 11 février 2002 AFP

Britney Spears a deux garçons, Sean et Jayden, d'un mariage avec Kevin Federline. Elle a aussi été brièvement mariée - moins de trois jours - à son ami d'enfance, Jason Alexander.

Britney Spears décrit en outre dans "The Woman in Me" ses années de combat contre son père pour être libérée de sa mise sous tutelle, décidée en 2008 en raison de troubles psychologiques.

Cette tutelle, jugée "abusive" par la chanteuse, l'empêchait notamment selon elle de retirer son stérilet contraceptif malgré son désir d'avoir d'autres enfants.

Près de quatorze ans plus tard, et au terme d'une saga judiciaire médiatisée, un tribunal de Los Angeles a levé en novembre 2021 la tutelle pour lui permettre de reprendre le contrôle de sa vie personnelle.

"Je repense maintenant à mon père et à ses associés ayant le contrôle sur mon corps et mon argent pendant si longtemps, et cela me rend malade", écrit Britney Spears dans ses mémoires.

En août, son troisième époux Sam Asghari a demandé le divorce après 14 mois de mariage. Le couple avait annoncé un mois avant leur union en juin 2022 que la chanteuse avait fait une fausse couche.