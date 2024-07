C8 s'engage à diffuser l'émission de Cyril Hanouna avec un différé

La chaîne C8 s'est engagée mardi devant l'Arcom à imposer un différé de 15 à 45 minutes à l'émission "Touche pas à mon poste" de Cyril Hanouna, afin d'éviter ses débordements sanctionnés à de multiples reprises.

"C8 s'engage à mettre en place un nouveau processus nous permettant de garantir la maîtrise de son antenne", a déclaré Gérald-Brice Viret, directeur général de Canal+ France, la maison mère de C8.

La durée précise de ce différé reste à déterminer. Les dirigeants, entendus par le régulateur de l'audiovisuel à l'occasion du renouvellement de 15 fréquences de la télévision numérique terrestre (TNT), doivent encore se mettre d'accord sur ce point.

"Tous les différents manquements sont dans cette émission", a reconnu Gérald-Brice Viret et le principe du différé a été décidé "en accord avec Cyril Hanouna".

"Ce sera à regret", a souligné le président du groupe Canal+, Maxime Saada. "Cyril Hanouna est le seul à pouvoir faire autant de direct dans une journée. Les autres n'en sont pas capables. (...) C'est une force", a-t-il jugé.

"Ce direct a contribué à faire de C8 la première chaîne de la TNT. Alors je ne vais pas vous citer des cibles, des trucs, et puis vous dire: dans le Gard, sur les gens qui ont entre 47 et 50 ans, on est les premiers. Non. C8 est bien la première chaîne de la TNT aujourd'hui. Elle réunit plus de 9 millions de téléspectateurs cumulés chaque jour", a détaillé Maxime Saada, distinguant la TNT des "chaînes hertziennes" comme TF1.

C8, tout comme la chaîne d'information en continu CNews, est dans le giron de Vivendi, groupe du milliardaire conservateur Vincent Bolloré.

Depuis lundi et jusqu'au 17 juillet, 24 candidats sont auditionnés par l'Arcom afin d'obtenir l'un des 15 canaux de la TNT remis en jeu. Des chaînes déjà existantes (BFMTV, LCI, W9, etc.) sont en concurrence avec de nouveaux postulants (RéelsTV, projet du milliardaire tchèque Daniel Kretinsky, Ouest-France TV, Le Média, etc.).

Le cas de C8 est l'un des plus délicats, avec des appels dans le monde politique et de la culture à mettre fin aux débordements en la privant de canal TNT.

Le directeur général de C8, Franck Appietto, a glissé une allusion au fait que si Cyril Hanouna n'était plus sur C8, il reviendrait à l'antenne, car il a déjà reçu "des propositions" de chaînes rivales.