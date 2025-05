Cannes: la compétition retrouve la vedette, hommage à la photographe gazaouie tuée

(g-d) L'actrice britannique Hayley Atwell, l'acteur américain Tom Cruise, l'actrice française Pom Klementieff et l'acteur britannique Simon Pegg arrivent pour la projection du film "Mission: Impossible- The Final Reckoning" au 78 Festival de Cannes, le 14 mai 2025

Après Tom Cruise et la grosse machine hollywoodienne, le tapis rouge cannois remet les films en compétition à l'honneur jeudi, avec un premier long-métrage français, "Dossier 137" de Dominik Moll dans lequel figure Léa Drucker, et "Sirât" avec Sergi Lopez.

La présentation de "Dossier 137" se fera sans l'un de ses acteurs, écarté en raison d'un signalement pour des violences sexuelles présumées par le délégué général du festival Thierry Frémaux, une décision inédite en accord avec la production du film, selon une information de Télérama confirmée par l'AFP.

La cinéaste iranienne Sepideh Farsi regarde un portrait de la photographe palestinienne Fatima Hassouna, à son domicile à Paris, le 5 mai 2025 AFP/Archives

Cette troisième journée sera aussi marquée par l'hommage rendu à la photographe palestinienne Fatima Hassouna, tuée par un missile israélien à Gaza le 16 avril.

Cette Gazaouie de 25 ans est la protagoniste d'un documentaire réalisé par l'Iranienne Sepideh Farsi qui sera projeté jeudi soir.

"Put your soul on your hand and walk", sélectionné à l'Acid, une section parallèle au Festival de Cannes, dévoile les échanges en visio entre la réalisatrice, réfugiée à Paris, et la photographe, chez elle à Gaza.

Sa mort, ainsi que celle de toute sa famille à l'exception de sa mère, dans la frappe qui a détruit sa maison, a suscité une immense émotion dans le monde du cinéma.

L'actrice et présidente du jury Juliette Binoche lors de la cérémonie d'ouverture du 78e Festival de Cannes, le 13 mai 2025 AFP

Mardi, jour de l'ouverture du festival, une tribune signée par 380 artistes dont Pedro Almodovar, Richard Gere ou Susan Sarandon a appelé à "ne pas rester silencieux.se.s tandis qu'un génocide est en cours à Gaza".

Lors de la cérémonie d'ouverture, la présidente du jury Juliette Binoche a rendu un hommage appuyé à la jeune photographe, rappelant que "Fatima aurait dû être parmi nous ce soir".

Habitués de Cannes

La star française et les huit autres jurés, qui dévoileront leur palmarès le 24 mai, découvriront jeudi deux autres films programmés en compétition.

Dans "Dossier 137" (1h55), de Dominik Moll, la Française Léa Drucker incarne une fonctionnaire de l'IGPN, la police des polices, chargée d'enquêter sur le cas d'un jeune homme blessé par un tir de LBD lors d'une manifestation de Gilets jaunes.

Le réalisateur français Dominik Moll lors d'un photocall pour le film "La Nuit du 12" au 75e Festival de Cannes, le 21 mai 2022 AFP/Archives

Avec ce film policier, le cinéaste révélé par "Harry, un ami qui vous veut du bien" revient à Cannes après avoir renoué avec le succès en présentant il y a trois ans sur la Croisette "La Nuit du 12", sans être en compétition pour la Palme d'or. Le film, qui abordait la question des violences faites aux femmes, avait ensuite remporté sept César, dont celui de meilleur film.

L'autre long-métrage du jour, "Sirât" (2h00), suit un père (Sergi Lopez) et son fils qui partent à la recherche de Mar, leur fille et soeur, disparue depuis plusieurs mois.

Leur quête les mène dans une free party perdue dans les montagnes du sud du Maroc, où le duo va rencontrer un groupe de ravers en route pour une dernière fête dans le fin fond du désert. Ils vont décider de les suivre, dans l'espoir de retrouver Mar.

L'Espagnol Oliver Laxe n'est lui non plus pas un inconnu à Cannes. Son dernier long métrage, "O que Arde" (Viendra le feu), avait été récompensé d'un prix du jury dans la section "Un certain regard" en 2019. En 2016, le cinéaste avait remporté le Grand prix de la Semaine de la critique pour "Mimosas, la voie de l'Atlas".