Cannes: l'Américain Jesse Plemons remporte le prix d'interprétation masculine

L'Américain Jesse Plemons a été récompensé samedi à Cannes par le prix d'interprétation masculine pour son rôle dans "Kinds of Kindness" du Grec Yorgos Lanthimos.

L'acteur vu récemment dans "Civil War" n'était pas sur scène pour venir chercher son prix.

Dans le film à sketchs de Lanthimos, Jesse Plemons, 36 ans, se fait manipuler par un Willem Dafoe retors: il incarne un cadre ordinaire dont le quotidien réglé comme du papier à musique part en fumée lorsque son patron charismatique lui demande de commettre un acte irréparable.

Il a d'ores et déjà été annoncé pendant le festival de Cannes que Jesse Plemons et Emma Stone joueront dans le prochain Lanthimos, intitulé pour l'heure "Bugonia".

L'acteur américain Jesse Plemons, le 18 mai 2024 à Cannes AFP

Né le 2 avril 1988 à Dallas, au Texas, celui dont la carrière a commencé par une publicité Coca-Cola, à l'âge de 3 ans, a fait ses débuts au cinéma, à 10 ans dans les films "American Boys" de Brian Robbins et "De si jolis chevaux" de Billy Bob Thornton.

Jesse Plemons participe à plusieurs séries télévisées: "Walker", "Texas Ranger" et "Sabrina, l'apprentie sorcière".

Il apparaît ensuite dans la comédie sportive "Magic Baskets" de John Schultz en 2002, qui lui donne son premier rôle parlant.

Entre 2003 et 2006, il est présent dans plusieurs films inédits en France, "Children on Their Birthdays" de Mark Medoff et "When Zachary Beaver Came to Town" de John Schultz. Il apparaît également dans des séries télévisées plus populaires, comme "Amy", "Les Experts" ou "Grey's Anatomy".

Sa notoriété s'accroit lorsqu'il incarne Landry Clarke, le meilleur ami du quarterback des Panthers, Matt Saracen, dans la série "Friday Night Lights" (2006 2011), avec qui il tournera également "Battleship" (2012).

Jesse Plemons rejoint la série culte "Breaking Bad" où il joue dans les 13 derniers épisodes. Il reprendra son rôle dans le film décliné de la série.

Après plusieurs rôles secondaires au cinéma, il s'illustre dans deux thrillers de Steven Spielberg, "Le Pont des espions" et "Pentagon Papers".

Il jouera également dans deux films d'un autre maître, Martin Scorsese, "The Irishman" et "Killers of the Flower Moon" ainsi que dans le western "The Power of the Dog" de Jane Campion, aux côtés de son épouse, l'actrice Kirsten Dunst.