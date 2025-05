Cannes: Tom Cruise de nouveau en mission, début de la course à la Palme d'or

L'acteur et producteur américain Tom Cruise lors d'un photocall pour le film "Mission: Impossible - The Final Reckoning" au 78e Festival de Cannes, le 14 mai 2025

Retour au grand spectacle: au lendemain d'une cérémonie d'ouverture très politique, le Festival de Cannes a crée l'événement mercredi en accueillant Tom Cruise pour le nouveau "Mission: Impossible", éclipsant quelque peu le début de la compétition pour la Palme d'or.

Les fans de la star américaine et de l'agent Ethan Hunt ne pouvaient rêver plus bel écrin pour clore une saga cinématographique devenue culte, et Cannes d'une star plus charismatique que l'acteur de 62 ans, l'un des rares capables d'attirer des millions de spectateurs sur son nom.

Son arrivée hors compétition sur la Croisette a été moins spectaculaire qu'il y a trois ans, quand le comédien avait débarqué en hélicoptère pour présenter le nouveau "Top Gun".

Après avoir signé quelques autographes à sa descente de voiture, Tom Cruise a foulé le tapis rouge entouré du casting du huitième "Mission: Impossible", pendant que résonnait le thème mythique de la saga, repris par des beatboxeurs, un orchestre et un DJ.

La franchise dure "depuis 30 ans. C'est le premier film que j'ai officiellement produit et ça signifie tellement pour moi", a confié la star lors d'une conférence avec le réalisateur Christopher McQuarrie.

"Mission: Impossible – The Final Reckoning", d'une durée XXL (02H49), promet de livrer aux fans toutes les clés de la saga, débutée sur le petit écran en 1966, lancée au cinéma par Brian De Palma en 1996 et menée aujourd'hui à son terme avec un volet de nouveau truffé de cascades réalisées par Tom Cruise.

"Les gens peuvent avoir peur de l'inconnu. Ca n'a jamais été mon cas", a précisé l'Américain. "Qu'est-ce que je ressens face à la peur? Je me dis: +ouh, c'est stimulant+".

De Niro intime

Une femme prend une photo d'un écran géant faisant la promotion du film "Mission : Impossible - The Final Reckoning" avec l'acteur américain Tom Cruise devant l'hôtel Carlton, à Cannes, dans le sud de la France, le 13 mai 2025 AFP

Le comédien voltige cette fois accroché aux ailes d'un petit avion ou plonge dans les abysses pour pénétrer dans un sous-marin, selon les premiers extraits dévoilés.

"Personne au monde ne peut faire ça, à part Tom Cruise", a salué Christopher McQuarrie. "Tom s'était poussé à un point d'épuisement tellement extrême qu'il n'arrivait plus à se relever sur l'aile".

Une autre star américaine a de nouveau brillé sur la Croisette mercredi, dans un registre plus politique.

Après avoir livré mardi soir une charge contre Donald Trump en recevant une Palme d'or d'honneur, Robert de Niro a enfoncé le clou en prédisant un sursaut aux Etats-Unis contre le président américain.

"Je sens que les gens se soulèveront de plus en plus, manifesteront, protesteront. C'est notre pays, c'est l'Amérique", a-t-il déclaré lors d'une table ronde avec quelques médias internationaux dont l'AFP.

Lors d'une masterclass publique, la star de 81 ans a ensuite dévoilé une face plus intime, en conversant avec l'artiste JR qui lui consacre un documentaire.

La mort, "j'en ai peur mais je sais que je n'ai pas le choix", a-t-il confié. "Et quand vous savez que vous n'avez pas le choix, vous pouvez commencer à réfléchir à la façon de gérer ça (...) en embrassant la vie".

Début de la compétition

La journée a été également marquée par la projection du premier film en lice pour la Palme d'or, "Sound of Falling", drame allemand chroniquant cent ans de servitudes à travers le destin de quatre femmes.

"Nous nous sommes intéressées aux femmes qui ne font que survivre au lieu de vivre, et jusqu'où il faut aller pour que cette volonté de survie se brise", a expliqué à l'AFP la réalisatrice Mascha Schilinski, qui se rappelle avoir "hurlé de joie" en apprenant la sélection de son deuxième long-métrage.

La compétition se poursuivait dans la soirée avec "Deux procureurs", de Sergueï Loznitsa, grand nom du cinéma ukrainien, qui remonte à l'époque des purges staliniennes.

Le réalisateur français Laurent Cantet lors du Festival international du film de Toronto, au Canada, le 11 septembre 2021 Getty/AFP/Archives

Dans les sections parallèles, l'émotion a été au rendez-vous avec la projection, en ouverture de la Quinzaine des cinéastes, d'"Enzo".

Laurent Cantet, Palme d'or en 2008 avec "Entre les murs", l'a écrit et préparé avec son ami Robin Campillo, lauréat du Grand Prix pour "120 battements par minute" en 2017.

Cantet est décédé en avril 2024, juste avant le tournage, à 63 ans. Le long-métrage a donc été bouclé par Campillo.

"Je pense qu'il aurait fait un film différent", a déclaré le cinéaste, ajoutant toutefois avoir été "très heureux de (le) faire".