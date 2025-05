Cannes: Wes Anderson et son casting XXL entrent en scène

Nouvelle pluie de stars sur la Croisette. Emmenés par le cinéaste dandy Wes Anderson, Benicio del Toro, Scarlett Johansson ou Tom Hanks entrent dimanche dans la course à la Palme d'or à Cannes, où Nicole Kidman reçoit une distinction honorifique.

Avec "The Phoenician Scheme", qui compte également au casting son grand ami Bill Murray, Wes Anderson narre les mésaventures décalées d'un magnat de l'armement habitué des crashs d'avion, qui se cherche une héritière, selon les premiers extraits diffusés.

Le réalisateur Kleber Mendonça Filho pose devant les photographes lors du 61e Festival du film de New York, à la Furman Gallery, le 9 octobre 2023 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Maître de l'absurde, le réalisateur américain pourrait de nouveau débarquer avec son bus rempli de stars sur la Croisette où ses précédents films "The French Dispatch" et "Asteroid City" avaient déjà eu les honneurs de la compétition.

Pratiquement arrivée à mi-parcours, la course à la Palme d'or verra aussi débarquer dimanche "L'Agent secret" du Brésilien Kleber Mendonça Filho, seul film sud-américain de la compétition cette année.

Le cinéaste, qui avait décroché le prix du jury à Cannes en 2019 avec "Bacurau", promet cette fois de plonger dans la période de la dictature militaire au Brésil en suivant les pas d'un homme fuyant un passé trouble.

Curiosité

Hors compétition, la journée marque aussi la projection, dans la catégorie Un certain regard de "My Father's Shadow", premier film nigérian sélectionné à Cannes. On y suit les déambulations d'un père et de ses deux enfants en plein coup d'Etat.

"Cela montre que le cinéma nigérian est entré dans l'âge adulte", a déclaré à Cannes Prince Baba Agba, conseiller culturel du président nigérian Bola Tinubu.

L'actrice française Isabelle Huppert assiste au Gala du Met au Metropolitan Museum of Art à New York, le 6 mai 2024 GETTY IMAGES NORTH AMERICA/AFP/Archives

Une autre curiosité attend les festivaliers dimanche avec la présentation hors compétition de "La Femme la plus riche du monde", de Thierry Klifa. La star française Isabelle Huppert y incarne la multimilliardaire Liliane Bettencourt, ancienne actionnaire principale de L'Oréal décédée en 2017 après avoir été victime d'un abus de faiblesse.

En marge du plus grand festival du 7e art au monde, la star américano-australienne Nicole Kidman se verra remettre le 10e prix Women in Motion, qui distingue des personnalités qui "font évoluer la place des femmes dans le cinéma et dans la société", selon le groupe de luxe Kering, à l'origine de cette récompense.

"Rôle après rôle, et avec les nuances, les forces et les fêlures propres à chaque personnage, (Kidman) a incarné des femmes qui se libèrent des carcans", a récemment salué le délégué général du festival de Cannes, Thierry Frémaux.

La 78e édition du Festival s'achèvera le 24 mai avec la remise de la Palme d'or, décrochée l'année dernière par l'Américain Sean Baker avec "Anora". Au total, 22 films sont en compétition.