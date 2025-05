Céline Dion à l'Eurovision : "Le Père Noël existe", lâche le patron du concours

La question devient une obsession pour les médias et les fans présents à Bâle pour le concours de l'Eurovision de la chanson : Céline Dion participera-t-elle à la finale samedi, 37 ans après avoir remporté le plus grand télé-crochet du monde qui l'a propulsée au firmament ?

"Le Père Noël existe, et il faudra attendre et voir" ce qui va se passer, répond Martin Green, le patron du concours quand on lui pose la question sans détour lors du dernier point de presse avant la finale. Une réponse qui laisse encore une fois place à l'interprétation.

Le mystère plane depuis la diffusion pendant la semaine, lors des répétitions générales, d'une vidéo pré-enregistrée de la chanteuse, qui souffre d'une maladie rare et handicapante. Et la BBC a affirmé que son avion privé s'était posé à Bâle, sans savoir si elle était à bord.

"Les répétitions se déroulent presque comme on peut s'y attendre pour un spectacle en direct, mais elles sont constamment modifiées", explique Moritz Stadler, co-producteur exécutif de l'Eurovision 2025.

La veille, un porte-parole de l'organisation avait indiqué à l'AFP : "Nous sommes toujours en contact avec Céline Dion. Comme toujours, sa santé reste notre priorité absolue".

Le tabloïd suisse Blick est plus affirmatif, la star sera là. "Selon les informations du Blick, tout porte à croire à une apparition de la légende de la musique lors de la grande finale", peut-on lire sur la page web.

Le conducteur du spectacle ne serait plus disponible pour tout le personnel et la vidéo de Céline Dion ne s'y trouverait plus, ce qui selon le quotidien serait "une indication que le clip diffusé pendant les répétitions a été remplacé par une performance de Dion".

"Ne partez pas sans elle"

Icône mondiale de la musique, la Québécoise de 57 ans n'a pas oublié que c'est l'Eurovision qui a lancé sa carrière internationale.

La chanteuse canadienne Céline Dion apparaît sur un écran géant lors de la répétition générale de la finale de l'Eurovision à Bâle, le 16 mai 2025 en Suisse AFP

En 1988, la Suisse l'avait choisie pour interpréter "Ne partez pas sans moi" à Dublin. Elle n'avait que vingt ans et emportait le trophée, deux ans avant son premier album en anglais "Unison".

La star internationale a révélé en décembre 2022 avoir été diagnostiquée du syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune. Il n'y a pas de remède contre cette pathologie, qui est progressive, mais un traitement peut aider à en contrôler les symptômes.

Contrainte d'annuler une série de spectacles prévus pour 2023 et 2024, se disant trop faible pour partir en tournée, elle a fait son grand retour à l'été 2024 lors de la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques de Paris.

Au premier étage de la tour Eiffel, en robe de soie blanche, elle a interprété "L'hymne à l'amour", la chanson iconique d'Édith Piaf. Sa première performance en quatre ans et l'un des moments forts de la cérémonie.