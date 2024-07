Cérémonie d'ouverture : qui chantera pour les JO de Paris ?

Le plus grand secret demeure autour du spectacle de 3h45, pensé le long de six kilomètres de la Seine - une première hors d'un stade - et concocté par le directeur artistique Thomas Jolly. Ce dernier vient du théâtre - il a malaxé des oeuvres de Shakespeare - mais la pop culture il connaît, puisqu'il a relancé en France et ses pays limitrophes l'opéra rock "Starmania".

Lire Thomas Jolly, directeur artistique des cérémonies aux Jeux Olympiques de Paris : "j'aime le risque !"

L'homme de spectacle a pour ambition d'avoir un show à la hauteur du rayonnement de la Ville Lumière et de faire mieux que Londres et ses JO-2012, quand la reine Elisabeth II s'était prêtée au jeu d'une vidéo drôlissime avec James Bond (Daniel Craig). Thomas Jolly a toujours dit qu'il ne s'interdisait rien (ni personne) tant qu'il y a un rapport avec la France.

Céline Dion incontournable

Pour Céline Dion, c'est une évidence. Dans l'Hexagone, elle explose avec l'album "D'eux" (1995), écrit par le faiseur de tubes français Jean-Jacques Goldman. En 1997, c'est la planète entière qui succombe avec "My heart will go on", sur la B.O du blockbuster "Titanic" de James Cameron.

La participation de la Québécoise serait un évènement. La star de 56 ans n'a plus chanté en direct depuis mars 2020, entre la crise sanitaire mondiale puis la révélation d'un mal qui la ronge, le syndrome de la personne raide (SPR), maladie auto-immune sans remède connu. Peu l'imaginaient à Paris en visionnant récemment le passage choc du documentaire "Je suis : Céline Dion", où elle apparait secouée de spasmes, terrassée par la douleur, en pleine crise.

Mais ce 23 juillet, à trois jours de la cérémonie d'ouverture des JO, Céline Dion a été filmée par ses fans devant son hôtel parisien et des gardes du corps arborant le badge d'accréditation olympique. Son avion privé est parti la veille de Las Vegas, où la mégastar avait l'habitude de faire des résidences-concerts, comme l'a révélé la radio française RTL.

Tweet URL

Lady Gaga, la futuriste

Les fans de Lady Gaga, surnommés par l'intéressée ses "little monsters" ("petits monstres"), aiment rappeler qu'elle a interprété, en français, "La vie en rose", standard d'Édith Piaf, dans "A star is born" (2018), réalisé par l'acteur Bradley Cooper.

Lady Gaga lors du Super Bowl, la finale du football américain à Las Vegas, le 11 février 2024. © AP Photo/Tyler Kaufman

Les inconditionnels de l'Américaine de 38 ans sont même persuadés que c'est elle, cachée sous une capuche futuriste dans une bande-annonce furtive de la cérémonie d'ouverture diffusée sur les télévisions françaises. Elle aussi a été filmée par ses fans ces derniers jours en train de saluer la foule devant son palace parisien.

Aya Nakamura, la Franco-Malienne

Et il y a enfin Aya Nakamura, dont tout le monde parle depuis mars. La rumeur de la participation de la Franco-Malienne de 29 ans, évoquée au printemps, a hérissé l'extrême droite du pays.

Lire France : ouverture d’une enquête après des propos racistes visant Aya Nakamura

Un groupuscule identitaire avait ainsi posté sur ses réseaux sociaux la photo d'une banderole, tendue sur les bords de Seine, proclaman t: "Y'a pas moyen Aya (une expression tirée de son hit "Djadja", NDLR), ici c'est Paris, pas le marché de Bamako !"

Aya Nakamura a dénoncé sur ses réseaux sociaux ses détracteurs, les qualifiant de "racistes". "Je deviens un sujet d'état numéro 1" et c'est ça "qui vous fait mal", lançait-elle, avant de conclure : "je vous dois quoi en vrai? Kedal (rien)".

Une polémique au retentissement planétaire, puisque c'est la chanteuse francophone la plus écoutée dans le monde. "Djadja" (2018) atteint désormais les 970 millions de vues sur YouTube.

Voir Aya Nakamura, qui es-tu ? Portrait de l'artiste francophone la plus écoutée au monde

Dua Lipa, mégastar britannique d'origine kosovare, un temps évoquée par la rumeur, n'a elle toujours pas été repérée à Paris.