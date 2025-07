Chanel: un hiver confortable et glamour avant l'arrivée de Matthieu Blazy

La dernière avant les débuts de Matthieu Blazy: Chanel a présenté mardi au Grand Palais à Paris une collection haute couture glamour et discrète, la dernière imaginée par son studio de création interne avant les premiers pas de son nouveau directeur artistique.

Pour la saison automne-hiver 2025-2026, la maison française revisite les classiques de l'hiver et réinterprète une nouvelle fois l'emblématique tweed qui prend des allures de tricot dans des robes plus ou moins longues, des manteaux longs et des tailleurs jupes et pantalons aux silhouettes taille basse, habillés de sequins, plumes et autres perles.

"Leurs proportions empruntées au vestiaire masculin assurent au corps une pleine liberté de mouvement", note un communiqué de la maison.

Des robes et jupes plus légères, de soie ou de voile et le plus souvent volantées, s'invitent également dans ce nouveau dressing qui joue avec les superpositions, avec des jupes longues ouvertes sur des plus courtes ou encore de larges ceintures à poches. Le tout se déclinant en noir, beige et blanc, et assorti avec des cuissardes à bouts ronds.

Le défilé s'est achevé par la traditionnelle mariée, avec une robe blanche à manches longues à sequins, qui s'évase à mi-cuisse sur un jupon en tulle.

Ce nouveau vestiaire était présenté non pas sous la nef du Grand Palais comme c'est le cas habituellement, cette dernière accueillant l'installation monumentale du Brésilien Ernesto Neto, mais dans le Salon d'Honneur décoré avec de larges tentures drapées et de confortables canapés beiges, à la manière des salons haute couture du 31 rue Cambon, siège parisien historique de la maison.

Pop stars

Parmi les invités, figuraient les actrices Marion Cotillard, Virginie Ledoyen, Penelope Cruz, Kirsten Dunst ainsi que les reines de la pop Lorde et Gracie Abrams.

La prochaine collection, présentée en octobre lors de la Fashion Week féminine de Paris, sera signée Matthieu Blazy, nommé en décembre, six mois après le brusque départ de Virginie Viard.

Le Franco-Belge de 41 ans, débauché de chez Bottega Veneta (groupe Kering) dont il était le directeur artistique depuis 2021, aura la lourde charge d'incarner la ligne Chanel. Et de tourner la page Karl Lagerfeld, le "Kaiser" ayant régné pendant plus de trois décennies. Son bras droit Virginie Viard lui avait succédé à son décès en 2019, avant de quitter la maison après des mois de crise.

Le défilé haute couture automne/hiver de Chanel à Paris, le 8 juillet 2025 AFP

Chez Bottega Veneta, le créateur avait séduit dès sa première collection en février 2022 par son approche moderne de "l'intreccio", technique de tissage à la main propre à la marque.

Sa nomination, avec celle de Jonathan Anderson chez Dior, est le plus gros événement du vaste mercato qui agite la mode depuis plus d'un an, en réaction aux turbulences économiques que traverse le luxe.

Avec leur première collection femme, Jonathan Anderson ayant déjà présenté un vestiaire homme très applaudi en juin, les deux créateurs seront sans nul doute les attractions de la rentrée mode.

Stéphane Rolland rejoue le Boléro

Le couturier Stéphane Rolland a, de son côté, investi le Théâtre des Champs-Élysées pour présenter sa nouvelle collection au son du "Boléro" de Maurice Ravel, interprété en direct par l'orchestre symphonique Divertimento, devant des stars telles que la rappeuse américaine Cardi B et l'actrice française Carole Bouquet.

Le mannequin espagnol Nieves Álvarez défile sur la musique de l'orchestre Divertimento, dirigé par Zahia Ziouani, lors du défilé de Stéphane Rolland à Paris, le 8 juillet 2025 AFP

"J'avais toujours rêvé de faire un défilé sur le +Boléro+", a confié le styliste français à l'AFP, en expliquant avoir imaginé cette collection à partir du ballet du compositeur.

"Ce que j'ai aimé faire, c'est de pousser le lyrique dans la création de mes vêtements", poursuit-il.

Stéphane Rolland a ainsi une nouvelle fois livré des tenues de soirée à la silhouette fatale et très structurées avec des décolletés souvent vertigineux, aux inspirations espagnoles mais aussi japonaises, dans ses couleurs fétiches que sont le rouge, le noir et le blanc.