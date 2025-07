Chantage sur Karine Le Marchand: Mimi Marchand condamnée à 18 mois de prison avec sursis

Le tribunal correctionnel de Paris a condamné mardi la papesse de la presse people Mimi Marchand à une peine de 18 mois de prison avec sursis pour avoir exercé un chantage contre l'animatrice Karine Le Marchand avec des photos volées de sa fille mineure.

Michèle dite Mimi Marchand, présente pour écouter la décision, a également été condamnée à 25.000 euros d'amende. Les infractions ont été permises grâce au "réseau" de la puissante patronne de l'agence Bestimage, qui a "joué" de son carnet d'adresses pour s'"attirer des faveurs par tous les moyens", pour "s'enrichir", "au mépris des victimes" et "avec une certaine mesquinerie", lui a dit la présidente.

"Mimi Marchand a été condamnée pour une infraction d'extorsion qui n'est caractérisée ni juridiquement ni matériellement d'autant que le tribunal a reconnu qu'elle n'avait en aucun cas sollicité d'argent, nous allons donc immédiatement interjeter appel", a déclaré son avocate Caroline Toby à la presse en sortant de la salle d'audience.

L'animatrice de télévision Karine Le Marchand, le 26 mai 2025 au tribunal correctionnel de Paris AFP/Archives

Karine Le Marchand n'était pas présente pour la décision mais son avocat Jean Ennochi a jugé qu'elle était "satisfaisante".

La peine est plus lourde que celle réclamée à l'issu du procès le mois dernier par le parquet, qui avait requis un an de prison avec sursis et 20.000 euros d'amende à l'encontre de Mimi Marchand.

En février 2020, elle avait alerté l'animatrice de "L'amour est dans le pré" qu'un "jeune" photographe inconnu avait tenté de lui vendre des photos de sa fille mineure sortant de garde à vue. Elle l'avait rassurée, disant les avoir "bloquées" en donnant 3.000 euros au photographe.

A la barre, Mimi Marchand a reconnu avoir "menti" -les images avaient été faites par l'un de ses paparazzi habituels, Sébastien Valiela. "Merci Mimi", avait répondu soulagée Karine Le Marchand, avant de "rembourser" une première partie de l'argent avancé, 1.600 euros.

Le tribunal a condamné Mimi Marchand à payer ces 1.600 euros à Karine Le Marchand car "peu importe qu'un remboursement n'est pas explicitement été demandé" à partir du moment où Mimi Marchand a accepté l'argent, a dit le tribunal.

Elle devra aussi payer 1.500 euros à l'animatrice en réparation du "préjudice moral constitué par la crainte et le stress vécu pendant six mois".