Charles et Camilla, le couronnement d'une longue histoire d'amour

C'était la partie "non négociable de sa vie" et le roi Charles III a atteint son but. Camilla, sa "femme chérie" sera couronnée samedi à ses côtés, 18 ans après un mariage qui avait bousculé les institutions et suscité de très fortes résistances.

Camilla, 75 ans, recevra l'onction puis sera couronnée aux côtés de Charles, 74 ans, lors d'une cérémonie religieuse grandiose à l'abbaye de Westminster, en présence d'une centaine de chefs d'Etat et de gouvernement.

Est-elle inquiète de cette exposition maximale, elle qui a si longtemps vécu dans l'ombre ? "Tout le monde serait inquiet pour une occasion de cette importance historique", a déclaré son fils Tom Parker Bowles au podcast News Agents. "Elle a 75 ans, c'est difficile. Mais elle ne s'est jamais plainte".

Pour Tom, dont Charles est le parrain, le couple "s'en sort à merveille" et Charles III "est un homme bon, gentil, intelligent".

Mais le chemin n'a pas été simple.

Dans les années 1990, Camilla était la femme la plus détestée du Royaume-Uni, accusée d'avoir brisé le mariage conte de fée du prince Charles avec la princesse Diana.

Diana, qui se savait trompée, l'avait surnommée la rottweiler (un chien dangereux).

Le prince Harry, fils de Charles et Diana, l'a décrite dans sa récente autobiographie et des interviews comme la "méchante" qui voulait "la couronne".

Mais Charles n'a jamais varié.

Le nouveau monogramme royal, ici fabriqué à l'atelier Kashket & Partners atelier dans le nord de Londres, le 5 mai 2023 AFP

Il aime Camilla, née Shand, depuis leur première liaison au début des années 1970. Issue de la grande bourgeoisie proche des cercles royaux, elle est décontractée, drôle, et rassure ce prince alors peu sûr de lui. Mais à l'époque, un mariage est inimaginable.

Charles part servir dans la Royal Navy, Camilla épouse en 1973 le très volage Andrew Parker Bowles, et en 1981 Charles épouse Diana, jeune aristocrate vierge de 12 ans sa cadette. Parmi les invités à la cathédrale Saint-Paul, Diana repère Camilla.

Charles et Diana se déchirent très vite. Et après la naissance d'un héritier, William, et d'un suppléant Harry, Charles retrouve les bras de Camilla.

- Ames soeurs -

La presse tabloïd se déchaîne, publie des conversations sexuelles intimes de Charles et Camilla, enregistrées à leur insu. Certains se demandent alors si après cette humiliation Charles pourra un jour devenir roi.

Camilla divorce en 1995, Charles en 1996. La mort de Diana en 1997 dans un accident voit s'effondrer la popularité de Charles. Camilla reste plus que jamais dans l'ombre.

Il faut des années d'une campagne de communication soigneusement orchestrée pour préparer l'opinion au remariage de l'héritier du trône. La reine Elizabeth II, longtemps hostile, finit par se rendre à l'évidence. Ces deux-là sont faits pour s'entendre.

La reine Camilla, lors d'une fête au Buckingham Palace à Londres le 3 mai 2023 POOL/AFP

Un compromis est trouvé pour un remariage, civil, en avril 2005 suivi d'une bénédiction nuptiale. Lors d'une réception pour les mariés au château de Windsor, Elizabeth II salue "les terribles obstacles" dépassés par le couple, dans un discours émaillé de références hippiques. "Mon fils est au sec à la maison avec la femme qu'il aime", se réjouit-elle.

Charles et Camilla "sont des âmes sœurs" commente l'expert royal Richard Fitzwilliams. "Même âge, même sens de l'humour, même amis. (...) Tout ce que lui et Diana n'avaient pas", ajoute-t-il en soulignant aussi le "sens aigu du devoir" de Camilla, entièrement "dévouée à son mari".

"Elle a des opinions bien arrêtées sur beaucoup de choses mais les garde pour elle", explique aussi son fils.

Avant sa mort, la reine avait exprimé le souhait que Camilla soit connue comme reine consort, mettant fin à un long débat sur son titre.

Les invitations au couronnement ont officiellement mentionné la "reine Camilla" pour la première fois. A la demande du roi, les prières officielles pour la famille royale mentionneront désormais "la reine Camilla".

Des photos du roi Charles III et de son épouse la reine Camilla à Windsor au Royaume-Uni, le 2 mai 2023 AFP

Mais en dépit de son dévouement, de ses centaines d'engagements par an et de ses nombreux patronages caritatifs, la cote de popularité de Camilla reste mitigée à 48% d'opinions positives (YouGov avril 2023). Seulement 14% des Britanniques veulent une "reine Camilla" selon un autre sondage.

A quelques heures du couronnement, une photo officielle du couple royal sur les réseaux sociaux continuait à alimenter le débat, certains toujours nostalgiques de la princesse Diana.