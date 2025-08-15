Charles III rappelle le coût des conflits pour les 80 ans de la fin de la guerre dans le Pacifique

Le
15 Aoû. 2025 à 08h51 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
© 2025 AFP
Le roi Charles III à Clarence House à Londres en août 2025 lors de l'enregistrement de son discours sur les 80 ans de la fin de la guerre dans le Pacifique

Le roi Charles III à Clarence House à Londres en août 2025 lors de l'enregistrement de son discours sur les 80 ans de la fin de la guerre dans le Pacifique

POOL/AFP
Aaron Chown
Le roi Charles III a rendu hommage vendredi aux soldats ayant servi en Asie et dans le Pacifique pendant la Seconde Guerre mondiale, rappelant le coût des conflits, pour le 80e anniversaire de la victoire des forces alliées sur le Japon.

Dans un message préenregistré diffusé par le palais de Buckingham, Charles III évoque le "courage" des vétérans, l'"horreur" vécue par les prisonniers de guerre, mais aussi "le prix immense" payé par "les populations civiles innocentes" lors des bombardements atomiques d'Hiroshima et Nagasaki.

"Leur expérience nous rappelle que le véritable coût de la guerre dépasse les champs de bataille, touchant tous les aspects de la vie – une tragédie tristement illustrée par les conflits qui sévissent encore aujourd’hui dans le monde", ajoute-t-il.

En fin de matinée, 33 vétérans britanniques, du Commonwealth ou de pays alliés, âgés de 96 à 105 ans, qui ont servi en Asie et dans le Pacifique, seront célébrés lors d'une cérémonie sur le site du National Memorial Arboretum, dans le centre de l'Angleterre.

1.500 invités dont le Premier ministre Keir Starmer assisteront à cette cérémonie, marquée par deux minutes de silence et un survol d'avions militaires.

Keir Starmer échange avec Stanley Ellis, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, dans les jardins de Downing Street à Londres le 14 août 2025

Keir Starmer échange avec Stanley Ellis, vétéran de la Seconde Guerre mondiale, dans les jardins de Downing Street à Londres le 14 août 2025

POOL/AFP
Alberto Pezzali

Jeudi soir, le chef du gouvernement britannique a reçu des vétérans à Downing Street, après y avoir accueilli le matin même le président ukrainien Volodymyr Zelensky, "qui se bat pour les mêmes valeurs que celles pour lesquelles nous nous battions", a-t-il souligné durant cette réception.

Le 6 août 1945, les Etats-Unis avaient largué une bombe atomique sur la ville japonaise d'Hiroshima, suivie par une autre sur celle de Nagasaki trois jours plus tard, causant la mort de centaines de milliers de personnes et précipitant la fin de la Seconde Guerre mondiale avec la capitulation du Japon le 15 août.

Le 15 août est le jour officiel de la victoire pour le Royaume-Uni.

