Claude Lelouch: l'amour au cinéma et l'amour du cinéma

Mondialement célébré en 1966 pour "Un homme et une femme", Claude Lelouch, honoré lundi à la Mostra de Venise pour l'ensemble de son oeuvre, incarne depuis plus d'un demi-siècle l'amour au cinéma et l'amour du cinéma.

Ce cinéaste prolifique a su toucher un public avide de romantisme, tout en étant souvent brocardé par la critique, notamment pour sa foi naïve dans le hasard.

"Rien ne m'intéresse plus que l'amour!", confiait-il à l'AFP en 2015.

Il restera dans l'histoire du cinéma comme le jeune et doué metteur en scène d'"Un homme et une femme", dont la ritournelle "dabadabada, dabadabada..." de son complice Francis Lai est entrée dans la légende.

Ce récit d'un amour passionné à Deauville, avec Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, a obtenu la Palme d'Or à Cannes ainsi que deux Oscars à Hollywood, meilleur film étranger et meilleur scénario.

En une cinquantaine de films en 60 ans (le 51e, "Finalement", est présenté lundi à Venise), Claude Lelouch a mis en scène la crème des comédiens français: Jean-Paul Belmondo, Lino Ventura, Michel Piccoli, Annie Girardot, Catherine Deneuve et tant d'autres.

Le réalisateur français Claude Lelouch (à droite) et sa compagne, l'écrivaine Valérie Perrin, arrivent à l'Élysée à Paris, le 8 juin 2024 AFP/Archives

Le cinéma "m'a pris mes jours, mes nuits, mes vacances. Je ne le regrette pas mais j'ai mal vu grandir mes enfants", regrette parfois celui qui, marié quatre fois, dont la dernière fois à 85 ans, a eu sept enfants. Dont le prénom commence par la lettre "s" en hommage à son père, Simon.

Spontanéité

Né le 30 octobre 1937 à Paris, d'un père commerçant et d'une mère catholique convertie au judaïsme, Claude Lelouch, qui a échoué au baccalauréat, travaille comme cameraman d'actualité avant de rejoindre le Service cinématographique de l'armée.

En 1960, il réalise "Le propre de l'homme". "Claude Lelouch: retenez bien ce nom, car vous n'en entendrez plus parler", écrivent Les Cahiers du cinéma.

Pour gagner sa vie, il tourne des dizaines de scopitones, ancêtres des clips, tout en persévérant dans le cinéma, sans beaucoup de chance. Jusqu'à son quatrième long-métrage, "Un homme et une femme"... Avec les bénéfices de ce film qui ne lui a pas coûté cher, il s'achète un hôtel particulier près des Champs-Elysées, qui deviendra le siège de sa maison de production, "Les films 13".

Lelouch tourne ensuite pratiquement un long-métrage par an, filmant caméra à l'épaule et privilégiant la spontanéité. Car ce grand amateur de films choraux cadre en personne ses films.

"Je pense que ceux qui aiment mes films, ce qu'ils aiment, c'est cette spontanéité que j'essaie de filmer, qui est à mi-chemin entre le mensonge et la vérité", dit-il.

On lui doit notamment "Vivre pour vivre" (1967, Golden globe du meilleur film étranger) avec Annie Girardot et Yves Montand, "L'aventure, c'est l'aventure" (1972) avec Lino Ventura et Jacques Brel, "Les uns et les autres" (1981) avec Nicole Garcia et Robert Hossein, "Itinéraire d'un enfant gâté" (1988) avec Jean-Paul Belmondo (César 1989 du meilleur acteur), "Hommes, femmes: mode d'emploi" (1996) avec Bernard Tapie...

"Galopin"

Après une traversée du désert, il rebondit avec "Roman de gare" (2007) avec Fanny Ardant, puis "Salaud on t'aime" (2014) avec Johnny Hallyday ou "Un + une" (2015) avec Jean Dujardin.

Le réalisateur Claude Lelouch et les acteurs Anouk Aimée, Jean-Louis Trintignant et Marianne Denicourt à la projection du film "Les plus belles années d'une vie" au Festival de Cannes, le 18 mai 2019 AFP/Archives

En 2019, ému, il présente hors compétition au Festival de Cannes, aux côtés de Jean-Louis Trintignant et Anouk Aimée, "Les plus belles années d'une vie", suite d'"Un homme et une femme" 53 ans après, qui raconte les retrouvailles des deux personnages.

"Ce film, c'est le portrait d'un homme qui est avant tout un galopin, qui n'a jamais été à la hauteur des événements qui se sont présentés et qui demande pardon. Il y a tout de moi dans ce galopin", disait alors à l'AFP.

Touche-à-tout, Claude Lelouch a aussi été producteur (notamment du "Molière" d'Ariane Mnouchkine en 1978) et distributeur. Il a créé les Ateliers du cinéma à Beaune (Côte-d'Or), proposant à des apprentis de suivre un film de la fin de l'écriture à la copie zéro.