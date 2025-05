Commémorations du 8-Mai: Charles III mène l'hommage du Royaume-Uni

Le roi Charles III, la reine Camilla, le prince William et la princesse Catherine lors d'une cérémonie à l'abbaye de Westminster marquant les 80 ans de la fin de la Seconde Guerre mondiale en Europe, le 8 mai 2025

Charles III a rendu hommage aux soldats britanniques morts durant la Seconde Guerre mondiale lors d'une cérémonie jeudi à l'abbaye de Westminster, à l'occasion du 80e anniversaire de la fin du conflit en Europe.

A son arrivée à l'abbaye, en compagnie de la reine Camilla, le roi a déposé une couronne de fleurs sur la tombe du soldat inconnu.

Le prince William, prince de Galles, et Catherine, princesse de Galles, quittent l'abbaye de Westminster, à Londres, le 8 mai 2025, à l'issue d'un service célébrant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale POOL/AFP

"Nous n'oublierons jamais", indiquait un message signé du monarque apposé sur la couronne.

Une autre couronne de fleurs a été déposée au même endroit par le prince héritier William, qui avait fait le déplacement avec son épouse, la princesse Kate.

Et à 12H00 locale (11H00 GMT), deux minutes de silence ont été observées lors de cette cérémonie - qui se déroulait en présence du Premier ministre Keir Starmer et d'anciens combattants - et partout dans le pays.

Une note manuscrite figure sur la couronne qui sera déposée par le roi Charles III avant l cérémonie à l'abbaye de Westminister marquant le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale le 8 mai 2025 POOL/AFP

Les commémorations de cette année ont un caractère particulièrement touchant car les vétérans sont de moins en moins nombreux.

L'arrière-arrière-petit-fils de Winston Churchill, âgé de 10 ans, a participé à la cérémonie dans l'abbaye où il a allumé une bougie de la paix.

L'arrière-arrière-petit-fils de Winston Churchill, âgé de 10 ans, a participé à la cérémonie dans l'abbaye où il a allumé une bougie de la paix le 8 mai 2025 POOL/AFP

"C'est vraiment super de pouvoir représenter ma famille et aussi la jeune génération afin qu'elle se souvienne de tous ceux qui ont participé à la Seconde Guerre mondiale", avait déclaré jeudi matin le garçon à la chaine de radio BBC 4.

Pendant le service, des roses blanches ont été distribuées aux anciens combattants.

La cérémonie à l'abbaye de Westminster a été également rythmée par une interprétation de la chanson "The White Cliffs of Dover", par la lecture de lettres écrites par des combattants à leurs proches et par celle d'un extrait du discours de victoire prononcé par Churchill en 1945, dans lequel il déclarait que la guerre était finie.

Le roi Charles III et le prince William, prince de Galles, assistent à une cérémonie à l'abbaye de Westminster pour marquer le 80e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale à Londres, le 8 mai 2025. POOL/AFP

À l'extérieur de l'abbaye, Camilla et Kate ont également déposé des fleurs au mémorial des victimes, en hommage aux morts de la guerre.

Un concert sur la place de Horse Guards Parade de Londres doit conclure la journée, marquant ainsi la fin des quatre jours d'événements pour le 80e anniversaire de la fin du conflit.

Lundi, un défilé militaire en fanfare et une apparition de la famille royale au balcon du palais de Buckingham avaient lancé les célébrations dans le pays.