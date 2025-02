"Conclave" et "The Brutalist", grands vainqueurs des Bafta britanniques

L'acteur américain Adrien Brody avec son Golden Globe du meilleur acteur pour le film "The Brutalist", remis le 5 janvier 2025 à Los Angeles

Le thriller papal "Conclave" et le monumental "The Brutalist" ont dominé dimanche les Bafta, les récompenses britanniques du cinéma, en remportant chacun quatre trophées, tandis qu'"Emilia Perez", au centre de polémiques récentes, en a récolté deux, à quinze jours des Oscars.

Réalisé par le cinéaste allemand Edward Berger, "Conclave" a été sacré meilleur film, tandis que "The Brutalist" s'est imposé dans les catégories meilleur réalisateur pour Brady Corbet, et meilleur acteur pour Adrien Brody qui incarne un architecte survivant de la Shoah.

Face à Demi Moore donnée favorite, l'Américaine Mikey Madison, 25 ans, a créé la surprise en remportant la récompense de meilleure actrice pour son rôle de stripteaseuse dans "Anora", thriller new-yorkais du réalisateur Sean Baker.

Fresque musicale sur la transition de genre d'un narcotrafiquant mexicain, "Emilia Perez" du Français Jacques Audiard, tourné en espagnol, est reparti avec deux trophées, dont celui de meilleur film en langue non anglaise. Ainsi que celui de meilleure actrice dans un second rôle pour Zoe Saldana, qui y interprète une avocate, Rita.

Elle a dédié son prix à son neveu trans, qui est "la raison pour laquelle elle a signé pour ce film au départ", ajoutant qu'elle "soutiendrait toujours la communauté LGBTQ".

"Talents"

Le film était nommé dans 11 catégories aux Baftas et a été récompensé à Cannes et aux Golden Globes.

Mais la découverte fin janvier d'anciens tweets racistes et islamophobes de l'actrice Karla Sofía Gascón a fait exploser en vol la campagne de cette comédie musicale et relancé la course quelques jours avant cette cérémonie de remise des prix à Londres.

Présent lors de la cérémonie dimanche soir, à la différence de son actrice controversée, Jacques Audiard a remercié "tous les talents" du film en nommant les actrices Zoe Saldana, Selena Gomez et Karla Sofia Gascon.

Nommé 13 fois aux Oscars, "Emilia Perez" a également été épinglé pour sa représentation du Mexique jugée caricaturale et pour avoir eu recours à l'intelligence artificielle pour améliorer la voix de son actrice... comme son rival "The Brutalist".

Le palmarès des Bafta, qui peuvent donner le ton des Oscars organisés dans deux semaines à Los Angeles, est particulièrement scruté.

Timothée Chalamet et sa compagne Kylie Jenner, Cynthia Erivo, Adrien Brody et Ralph Fiennes étaient parmi les stars présentes lors de cette soirée au Royal Festival Hall animée par le "Docteur Who" écossais David Tennant.

La cérémonie s'est tenue cette année en l'absence du prince William, président d'honneur des Bafta, et de son épouse Kate.

"Institution britanniques"

Film sur les jeux de pouvoirs et les trahisons lors de l'élection d'un pape, "Conclave", qui faisait la course en tête avec 12 nominations, a confirmé son statut de favori.

Son réalisateur, l'Allemand Edward Berger, était déjà grand vainqueur à Londres il y a deux ans avec son adaptation d'"A l'Ouest, rien de nouveau".

Le thriller papal fait jeu égal avec "The Brutalist", épopée de trois heures sur un architecte survivant de la Shoah incarné par Adrien Brody, qui était nommé dans neuf catégories.

Les dernières aventures de Wallace et Gromit, "la palme de la vengeance", ont obtenu deux prix, dont celui de meilleur film d'animation.

"C’est exceptionnel" de voir à quel point ces personnages sont aimés aujourd’hui, "ils sont devenus une institution britannique", s'est réjoui leur créateur, Nick Park.

"Dune: deuxième partie" de Denis Villeneuve remporte également deux trophées, dont celui des meilleurs effets visuels.

Nommée à cinq reprises, la fable gore et féministe "The Substance", de la Française Coralie Fargeat, ne récolte qu'une récompense, dans la catégorie "maquillage et coiffure".

Sa star Demi Moore, récompensée par un Golden Globe pour son interprétation d'une ancienne gloire d'Hollywood accro à un sérum de jouvence, s'est vu ravir le Bafta de meilleure actrice par la jeune Mikey Madison dans "Anora", la Palme d'or à Cannes.

Succès inattendu déjà primé à Sundance, "Kneecap", docu-fiction sur un insolent trio de rap nord-irlandais nommé dans six catégories, a été sacré dans la catégorie du meilleur premier film britannique.