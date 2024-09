Condamné pour conduite en état d'ivresse, Justin Timberlake fait amende honorable

"Même si vous n'avez bu qu'un verre... prenez un taxi": la star de la pop américaine Justin Timberlake a fait ses excuses publiques vendredi devant un tribunal près de New York, qui l'a condamné à des travaux d'intérêt général pour un délit mineur de conduite en état d'ivresse.

"Je me suis retrouvé dans une situation où j'aurais pu prendre une décision différente", a reconnu l'ancien membre du boys band NSYNC à la sortie de l'audience au tribunal de Sag Harbor, à l'est de la mégapole américaine.

Le chanteur et acteur de 43 ans avait été arrêté une nuit de juin au volant d'une BMW dans la région ultra huppée des Hamptons, à l'est de New York, les "yeux injectés de sang, son haleine sentant l'alcool" et il ne parvenait pas à maintenir son véhicule sur une "bonne" trajectoire, selon la police.

Après avoir plaidé non coupable, ce qui aurait pu le conduire à un procès, le chanteur aux dix Grammy Awards, a finalement plaidé coupable d'un délit mineur de conduite en état d'ivresse. Son permis avait été provisoirement suspendu.

D'après la chaîne ABC, l'interprète de "SexyBack", "What Goes Around", ou encore "Selfish", a été condamné à une amende de 500 dollars et accepté de faire entre 25 et 40 heures de travaux d'intérêt général dans une association. Le juge l'a aussi condamné à faire une déclaration publique sur la sécurité routière.

"Prenez un taxi"

Dès sa sortie du tribunal, l'acteur a lancé un appel à la prudence.

"Même si vous ne buvez qu'un verre, ne prenez pas le volant. Il y a tellement de solutions différentes. Appelez un ami, prenez un Uber (...) prenez un taxi", a-t-il lancé.

Il s'est aussi excusé auprès des habitants de la localité et a remercié les services du tribunal et de police.

Après son arrestation, il avait assuré n'avoir bu qu'un verre de martini dans un hôtel, lors d'une soirée entre amis.

"Ses yeux étaient injectés de sang et vitreux, une forte odeur de boisson alcoolisée émanait de son haleine, il était incapable de se concentrer, son élocution était ralentie, il ne tenait pas bien debout et a été médiocre dans tous les tests de sobriété", indiquait le rapport de police.

"Contrairement à ce qui a été dit, il n'a pas bu dans d'autres verres, personne ne lui avait dit de ne pas conduire (...) et il était poli et coopératif" lors du contrôle, a dit son avocat, Edward Burke Jr.

Ex-membre du boys band NSYNC à la fin des années 1990, le "prince de la pop" s'est lancé dans une carrière solo de chanteur, auteur-compositeur, producteur et acteur qui l'a propulsé au rang de vedette mondiale.

Outre dix Grammy Awards, il aussi remporté quatre Emmys, l'équivalent des Oscars de la télévision américaine. Au cinéma, il a notamment joué dans "The Social Network".