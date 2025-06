Corée du Sud: deux autres membres du groupe BTS ont été libérés de leur service militaire

Les membres de BTS Jungkook (G) et Jimin (D) après avoir été libérés de leur service militaire, dans le comté de Yeoncheon en Corée du Sud, le 11 juin 2025

Deux autres membres du groupe phénomène de K-pop BTS, Jimin et Jungkook, ont été libérés mercredi de leur service militaire obligatoire en Corée du Sud, promettant à leurs fans "une meilleure version" d'eux-mêmes.

Le septuor, qui a fait ses débuts le 13 juin 2013, est devenu la première formation sud-coréenne à dominer les classements musicaux américains et britanniques, engrangeant des milliards de dollars en se constituant une communauté mondiale de fans, appelée "ARMY".

Mais en Corée du Sud, tous les hommes valides de moins de 30 ans sont appelés au moins 18 mois sous les drapeaux en raison des tensions avec le Nord, une obligation qui a forcé le boys band à marquer une pause en 2022.

Plus d'un millier de fans se sont rassemblés mercredi sur un site où s'est tenue une conférence de presse, situé près de la base militaire d'où sont sortis Jimin et Jungkook dans le comté de Yeoncheon (nord).

"Merci beaucoup de nous avoir attendus pendant tout ce temps", a déclaré Jungkook, dont la voix a parfois été recouverte par les cris d'allégresse d'inconditionnels.

"Nous ferons en sorte de bien nous préparer et de vous montrer une version encore meilleure de nous-mêmes", a-t-il poursuivi.

Des fans de BTS attendent d'apercevoir Jimin et Jungkook, deux membres du groupe qui ont été libérés de leur service militaire, dans le comté de Yeoncheon en Corée du Sud, le 11 juin 2025 AFP

De son côté, Jimin a confié que l'armée n'était pas "un milieu facile". "Pourtant, j'emporte avec moi de nombreux souvenirs marquants, et je m'y accrocherai longtemps".

"Si vous croisez un soldat, même un petit mot de gentillesse signifierait beaucoup pour lui", a-t-il soufflé.

Dans le comté de Yeoncheon, les rues étaient décorées de lampions et banderoles clamant notamment "Jimin! Maintenant que tu es libéré, que dirais-tu d'une tournée mondiale?".

Avec la libération des deux superstars de K-pop, six membres de BTS ont désormais terminé leur service militaire. Le dernier à renouer avec la vie civile est SUGA, qui sera libéré le 21 juin.

"Compté les jours"

Des fans originaires des quatre coins du monde s'étaient réunis dès 03h00 du matin sur le site de la conférence de presse dans l'espoir de les apercevoir.

"Je pense que je vais pleurer", anticipe Anaisa Silva, 30 ans, réceptionniste dans un hôtel au Portugal. "Je suis une ARMY depuis neuf ans et c'est la première fois que je les vois", souligne-t-elle.

Rosie Tanquilut, elle, a fait le déplacement depuis les Philippines. "Nous n'avons pas pu dormir!", assure cette admiratrice de 64 ans. "Nous avons compté les jours depuis qu'ils sont entrés dans l'armée".

Tous les membres de BTS ont renouvelé leurs contrats avec leur agence, HYBE, en 2023.

Les analystes prédisent que le groupe reprendra le chemin des studios et de la scène une fois que tous ses membres auront été libérés de leur service militaire.

Des fans de BTS attendent d'apercevoir Jimin et Jungkook, deux membres du groupe qui ont été libérés de leur service militaire, dans le comté de Yeoncheon en Corée du Sud, le 11 juin 2025 AFP

Le retour de BTS est une "excellente nouvelle" pour l'industrie de la K-pop, estime Yoo Sung-man, analyste chez Leading Investment and Securities. A son apogée, le groupe représentait 0,2% du PIB de la Corée du Sud.

Leur agence HYBE reste toutefois très discrète sur la reprise des activités du boys band. Elle a souligné en mars que les membres de BTS allaient avoir "besoin de temps pour réfléchir et se préparer".

La libération de Jimin et Jungkook intervient deux jours avant le 12e anniversaire des débuts du boys band vendredi. Le bureau de HYBE à Séoul a été recouvert du slogan "WE ARE BACK" ("NOUS SOMMES DE RETOUR", ndlr) pour marquer l'évènement.

Des milliers de fans sont attendus à cette "BTS FESTA".