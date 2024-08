Corée du Sud: le festival de Busan rendra un hommage posthume à l'acteur Lee, du film "Parasite"

Le Festival international du film de Busan (BIFF) en Corée du Sud, le plus grand d'Asie, rendra hommage en octobre à titre posthume à l'acteur Lee Sun-kyun, célèbre pour son rôle dans "Parasite", ont annoncé les organisateurs vendredi.

Le Festival lui décernera le Korea Cinema Award, lors de sa cérémonie d'ouverture le 2 octobre, ont-ils précisé dans un communiqué, en soulignant que Lee Sun-kyun avait "conquis le cœur des cinéphiles coréens et internationaux grâce à ses diverses œuvres".

Le festival, qui se tiendra jusqu'au 11 octobre, proposera également une projection spéciale de six films et œuvres télévisées avec l'acteur, dont "Parasite", film plusieurs fois oscarisé, "Our Sunhi" (2013) et une partie de la série télévisée "My Mister" (2018). Le programme comprend également la dernière œuvre de Lee, sortie à titre posthume, "Land of Happiness" (2024).

L'acteur a été retrouvé mort, à l'âge de 48 ans, dans une voiture à Séoul en décembre dernier, avec une note "s'apparentant à un testament", selon l'agence de presse Yonhap.

Il faisait alors l'objet d'une enquête pour consommation présumée de cannabis et d'autres psychotropes. Des fuites d'éléments confidentiels avaient déclenché une couverture médiatique frénétique et une vague de contenus préjudiciables sur les réseaux sociaux.

Autrefois loué pour son image saine, M. Lee avait vu sa réputation ternie et le scandale l'avait privé de contrats publicitaires et d'apparitions à la télévision et au cinéma.

En plus de la pression médiatique, Lee Sun-kyun devait se plier aux interrogatoires des forces de l'ordre: le dernier, quelques jours avant sa mort, avait duré dix-neuf heures.

Une enquête a depuis été ouverte, visant un officier de police soupçonné d'avoir divulgué des détails confidentiels sur l'affaire.