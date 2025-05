Costumes de scène, partitions, correspondances: Line Renaud fait don de ses archives à l'Etat

La chanteuse et comédienne française Line Renaud, lors d'une cérémonie organisée au ministère de la Culture, à Paris, le 12 mai 2025

Quarante tenues de scène, des milliers de partitions et photos, 100.000 lettres: à 96 ans, Line Renaud a fait don lundi à l'Etat de ses archives artistiques et personnelles, ainsi que de celles de son mari, le compositeur Loulou Gasté décédé en 1995.

Lors d'une cérémonie organisée au ministère de la Culture en présence de Brigitte Macron, la chanteuse et comédienne a remis à Rachida Dati une lettre de don de ses archives, dont ses agendas passant en revue 80 ans de scène et remises prochainement aux Archives nationales.

Il s'agit d'"une première pour un ensemble aussi complet pour une artiste", selon Yann Potin, conservateur en chef chargé de l'enrichissement des fonds.

Parmi les partitions: celle de "Ma Cabane au Canada" de Loulou Gasté, l'un des grands succès de Line Renaud en 1949. Les tenues de scène rejoindront le Centre national du costume et de la scène de Moulins (Allier).

Line Renaud a également fait don de sa correspondance privée avec ses fans mais aussi avec des malades du sida et leurs familles, qui la remercient pour son engagement contre la maladie. Elle avait été à l'initiative en 1987 de l'Association des artistes contre le sida, première ébauche en France d'une mobilisation médiatique contre le VIH.

"Toute votre vie est une histoire de dons et de générosité. (...) Ce don, aujourd'hui, c'est le don d'un patrimoine qui, à lui tout seul, nous plonge dans l'histoire de la chanson, du film musical, de la danse, du music-hall, du théâtre, de la télévision et, bien sûr, du cinéma", a souligné Rachida Dati, en présence de la garde rapprochée de Line Renaud: Muriel Robin, Dany Boon et son attachée de presse Nicole Sonneville.

"Merci chère Line Renaud pour cette vie de dons, pour vos archives, pour ces témoignages de la carrière d'une artiste qui fait désormais partie et pour toujours de notre patrimoine national", a ajouté la ministre de la Culture.

Fichier vidéo "Ces archives que je vous confie ne sont pas seulement les miennes. Elles sont la chronique d'une époque, la parole souvent bouleversante de tant de personnes, célèbres mais aussi anonymes. (...) En prenant soin de ma mémoire, vous m'offrez une grande paix. Le jour venu, je partirai le plus tranquille possible", a confié Line Renaud, la voix brisée par l'émotion.

La chanteuse et actrice, membre d'honneur de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité, a aussi rappelé que "son combat, aujourd'hui, c'est la fin de vie": "Mourir, d'accord, mais pas souffrir, c'est insupportable. Je l'ai vraiment vécu avec ma famille. Donc, il faut changer ça pour qu'on puisse mourir dans la paix. Plus tranquillement, plus serein".