Cristiano Ronaldo accueilli en héros à Hong Kong, où son rival Messi avait été hué

Le
19 Aoû. 2025 à 15h33 (TU)
Mis à jour le
Par
AFP
Par Peter STEBBINGS
© 2025 AFP
Cristiano Ronaldo montre une marionnette à l'effigie de son idole au stade de Hong Kong le 19 août 2025

Une jeune supportrice de Cristiano Ronaldo montre une marionnette à l'effigie de son idole au stade de Hong Kong le 19 août 2025

AFP
Wun Suen
Partager 2 minutes de lecture

Cristiano Ronaldo a reçu un accueil digne d'un héros mardi à Hong Kong, lors d'un match de son équipe saoudienne Al-Nassr, au contraire de son grand rival, Lionel Messi qui était devenu l'ennemi public numéro un l'année dernière pour ne pas avoir joué une rencontre de gala.

L'ancien joueur vedette de Manchester United et du Real Madrid, âgé de 40 ans, a livré une passe décisive pour son équipe, qui s'est imposée (2-1) dans la Supercoupe de la Ligue saoudienne face à la formation d'Al-Ittihad de l'ancien international français Karim Benzema.

Des cris "Ronaldo, Ronaldo" ont retenti dès son entrée en jeu lors d'une soirée étouffante et humide dans ce territoire du sud de la Chine où plusieurs supporters d'Al-Nassr ont tenté de rejoindre leur héros sur le terrain à la fin du match, en vain.

Une réaction totalement opposée à celle qu'avait suscité Lionel Messi en février 2024.

La superstar avait provoqué la colère des spectateurs en restant sur le banc pendant un match entre son club américain de l'Inter Miami et une sélection locale de joueurs.

L'octuple vainqueur du Ballon d'Or avait invoqué une blessure.

Les spectateurs avaient déboursé jusqu'à 4.800 dollars hongkongais (570 euros) pour assister au match et beaucoup avaient exprimé leur colère devant l'absence du joueur, mais surtout pour son attitude: il ne s'était pas adressé au public pour s'excuser.

L'attaquant avait ensuite assuré que son absence sur le terrain n'était pas due à "des raisons politiques", et rappeler ses relations "très bonnes et très étroites" avec la Chine.

Messi et Ronaldo se disputent depuis plus de quinze ans le titre non officiel de meilleur joueur du monde, bien que l'Argentin soit généralement considéré comme ayant pris le dessus ces dernières années.

Les deux hommes restent populaires, même au crépuscule de leur carrière.

Des fans ont ainsi campé devant l'hôtel du Portugais pour l'apercevoir et certains ont même réservé des chambres dans son hôtel. Le mois dernier, un musée à sa gloire s'est ouvert dans la métropole.

Les médias locaux ont récemment déclaré que Cristiano Ronaldo avait été "ému" en apprenant l'intérêt des fans locaux, en particulier des jeunes.

"Cela signifie plus pour moi que n'importe quel trophée", a-t-il déclaré, selon la presse.

Les gens
CHINE

Dans le même thème - Les gens

Culture

La rappeuse Doechii annule son concert à Rock en Seine

L'acteur américain Matthew Perry, à Hollywood (Californie), aux Etats-Unis, le 17 novembre 2022
Les gens

La "Reine de la kétamine" soupçonnée d'avoir causé la mort de Matthew Perry va plaider coupable

Des gens déposent des fleurs à l'entrée de la propriété de Delon, La Brulerie à Douchy, dans le centre de la France, le 18 août 2025
Les gens

Alain Delon: un hommage rendu à Douchy, un an après la mort de l'acteur

22.27832, 114.17469

À la une

Entretien

"Une reconnaissance à minima": quels enjeux après la lettre de Macron reconnaissant que "la France a mené une guerre" au Cameroun?

Afrique

Mali: l'ancien Premier ministre Choguel Maïga écroué pour "atteinte aux biens publics, faux et usage de faux"

International

Guerre en Ukraine: garanties de sécurité, concessions territoriales... Les points clés après la réunion Trump-Zelensky

Afrique

Au moins 52 civils tués en une semaine: le nord-est de la RD Congo face à une recrudescence des attaques rebelles

International

Suède: une église déménage sur des roulettes pour permettre l'expansion d'une mine de fer

International

Gaza : le Hamas dit oui à une trêve, un frêle espoir de paix ?

International

Au Canada, le chef des conservateurs en passe d'être réélu au Parlement

TERRIENNES

Les Vietnamiennes désormais libres d'avoir plus de deux enfants, mais le veulent-elles ?

TERRIENNES

Qui est Paula White, la conseillère spirituelle de Donald Trump ?

International

Trump, Zelensky et la diplomatie vestimentaire