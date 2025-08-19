Cristiano Ronaldo accueilli en héros à Hong Kong, où son rival Messi avait été hué

Une jeune supportrice de Cristiano Ronaldo montre une marionnette à l'effigie de son idole au stade de Hong Kong le 19 août 2025

Cristiano Ronaldo a reçu un accueil digne d'un héros mardi à Hong Kong, lors d'un match de son équipe saoudienne Al-Nassr, au contraire de son grand rival, Lionel Messi qui était devenu l'ennemi public numéro un l'année dernière pour ne pas avoir joué une rencontre de gala.

L'ancien joueur vedette de Manchester United et du Real Madrid, âgé de 40 ans, a livré une passe décisive pour son équipe, qui s'est imposée (2-1) dans la Supercoupe de la Ligue saoudienne face à la formation d'Al-Ittihad de l'ancien international français Karim Benzema.

Des cris "Ronaldo, Ronaldo" ont retenti dès son entrée en jeu lors d'une soirée étouffante et humide dans ce territoire du sud de la Chine où plusieurs supporters d'Al-Nassr ont tenté de rejoindre leur héros sur le terrain à la fin du match, en vain.

Une réaction totalement opposée à celle qu'avait suscité Lionel Messi en février 2024.

La superstar avait provoqué la colère des spectateurs en restant sur le banc pendant un match entre son club américain de l'Inter Miami et une sélection locale de joueurs.

L'octuple vainqueur du Ballon d'Or avait invoqué une blessure.

Les spectateurs avaient déboursé jusqu'à 4.800 dollars hongkongais (570 euros) pour assister au match et beaucoup avaient exprimé leur colère devant l'absence du joueur, mais surtout pour son attitude: il ne s'était pas adressé au public pour s'excuser.

L'attaquant avait ensuite assuré que son absence sur le terrain n'était pas due à "des raisons politiques", et rappeler ses relations "très bonnes et très étroites" avec la Chine.

Messi et Ronaldo se disputent depuis plus de quinze ans le titre non officiel de meilleur joueur du monde, bien que l'Argentin soit généralement considéré comme ayant pris le dessus ces dernières années.

Les deux hommes restent populaires, même au crépuscule de leur carrière.

Des fans ont ainsi campé devant l'hôtel du Portugais pour l'apercevoir et certains ont même réservé des chambres dans son hôtel. Le mois dernier, un musée à sa gloire s'est ouvert dans la métropole.

Les médias locaux ont récemment déclaré que Cristiano Ronaldo avait été "ému" en apprenant l'intérêt des fans locaux, en particulier des jeunes.

"Cela signifie plus pour moi que n'importe quel trophée", a-t-il déclaré, selon la presse.