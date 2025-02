Cyril Hanouna condamné à 4.000 euros d'amende pour avoir injurié le député LFI Louis Boyard

Le député LFI Louis Boyard, à gauche, le 6 septembre 2023 et l'animateur Cyril Hanouna, à droite, le 30 septembre 2021, photographiés à Paris

Il avait traité Louis Boyard de "tocard" et d'"abruti" en direct: l'animateur de télévision Cyril Hanouna a été condamné jeudi par le tribunal correctionnel de Paris à 4.000 euros d'amende pour avoir proféré ces insultes à l'encontre du député LFI en 2022, lors de son émission "Touche pas à mon poste" (TPMP) sur C8.

Le tribunal a estimé dans son jugement que ces propos étaient "des attaques ad hominem". Le directeur général de C8, Franck Appietto, a été condamné à une amende de 500 euros.

Ces "attaques" étaient "uniquement destinées à discréditer" M. Boyard et allait au delà de ce que le député "doit pouvoir accepter de supporter au nom des fonctions qu'il exerce", a estimé le tribunal.

Louis Boyard s'était vu notamment traité d'"abruti" par l'animateur car il avait tenu en tant que député "un propos politique critique" sur le plateau de C8, selon cette même source.

MM. Hanouna et Appietto devront, en outre, verser solidairement 3.000 euros de dommages et intérêts et 2.000 euros de frais de justice au parlementaire Insoumis.

Ancien chroniqueur de TPMP au cours de l'année 2021, Louis Boyard avait été invité le 10 novembre 2022 en tant que député dans un numéro consacré à l'accueil du bateau de sauvetage de migrants Ocean Viking.

"De la haine"

Il avait déclenché la colère de Cyril Hanouna en évoquant les "cinq personnes les plus riches" de France qui, selon lui, "appauvrissent l'Afrique", citant le milliardaire Vincent Bolloré, actionnaire de sociétés en Afrique et propriétaire du groupe Canal+, maison mère de C8.

"Espèce d'abruti", "T'es un abruti", "Tocard, va", "Bouffon, va", "Toi, t'es une merde": cinq déclarations de l'animateur dans la rubrique "Le quart d'heure sans filtre" de l'émission étaient pointées du doigt par Louis Boyard, dans sa plainte avec constitution de partie civile déposée le 23 novembre 2022.

"C'est le propos politique qui a été insulté", parce qu'"en ma qualité de député, je pointais la responsabilité de (Vincent) Bolloré", avait insisté M. Boyard à la barre du tribunal le 17 décembre, ajoutant avoir "senti de la haine" sur le plateau.

A l'audience, l'avocat de Cyril Hanouna, Stéphane Hasbanian, avait lui fustigé un "nouveau coup d'éclat" du député, demandant la relaxe de son client qui avait "uniquement répondu aux invectives de M. Boyard".

En février 2023, saisi sur cette séquence d'une dizaine de minutes, l'Arcom, le régulateur de l'audiovisuel, avait sanctionné C8 d'une amende record de 3,5 millions d'euros. Le régulateur des médias avait estimé que ces propos portaient "atteinte aux droits de l'invité, au respect de son honneur et de sa réputation", ajoutant que cette séquence traduisait "une méconnaissance par l'éditeur de son obligation de maîtrise de son antenne".

Le Conseil d'Etat avait confirmé cette amende record en juillet 2024.

La chaîne C8, qui a cumulé 7,6 millions d'euros d'amendes en raison des dérapages de Cyril Hanouna, cessera d'émettre sur la TNT le 28 février après le non-renouvellement de sa fréquence, confirmé mercredi par le Conseil d'Etat.